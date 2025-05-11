“Не притворяйся!” С чем до сих пор приходится сталкиваться украинкам в больницах

В марте 2025 года в СМИ пронеслась новость о киевлянке, которая жаловалась врачам на боль в груди, а после отказа в госпитализации скончалась. Мужчина умершей обвинил врачей в халатности, а случай расследует полиция.

Таких историй, к большому сожалению, много. Страх того, что врачи не среагируют должным образом на все симптомы и не предоставят всю необходимую помощь — большой, поэтому некоторым женщинам приходится либо откладывать визиты к врачу, либо долго на них решаться.

Конечно, в Украине тысячи квалифицированных и отзывчивых специалистов. Однако есть и такие, которым нужно доказывать свою боль, симптомы, выслушивать шаблонные ответы и сравнения, гендерные стереотипы… О большом количестве таких случаев есть книга британской писательницы Кэролайн Криадо Перес Невидимые женщины.

Украинки тоже сталкиваются с таким отношением к себе. С неправильными диагнозами, несправедливостью, хамством, обесцениванием боли. Такими историями поделились Wonderzine.

Халатность и хамство врачей: истории украинок

Евгения рассказывает, что в свои 13 лет испытывала сильные менструальные боли. Она чувствовала сильную тошноту и просто выпадала из жизни на несколько дней. На школьных медосмотрах ей не сказали, что это не норма. Но когда боль была настолько невыносима, что в школу вызвали скорую, вместо помощи врачи стали расспрашивать, живет ли она сексуальной жизнью.

Уже в больнице мне сказали, что менструальные боли не могут быть такими болезненными, и что у меня аппендицит. “У вас 100% аппендицит, потому что не может оно так болеть”, — такой ответ услышала девушка.

После того как девушку прооперировали, боли прошли. А врачи добавили: “Ну что ж, бывает, значит, это не аппендицит”. Девушка по-прежнему думает о том, что ей могли вырезать аппендицит без показаний, а также о том, как медицинская система игнорирует болезненные критические дни у подростков.

Позже во взрослой жизни Евгения не раз сталкивалась с некомпетентностью врачей, которые называли ее акне — проблемой гормонов или советовали родить, назначали только КОК. Впоследствии ей удалось найти дерматолога и гинеколога, которые объяснили, почему концепция “родишь и пройдет” на самом деле не работает.

История Лины шокирует не меньше. Врачи назначили ей УЗИ, чтобы проверить, есть ли киста в яичниках. Никто не предупредил девушку, что проверка проходит внутренним способом, и она почувствовала дискомфорт еще до начала процедуры.

Врачи не верили, что мне больно, требовали, чтобы я расслабилась, хотя мне было совсем не комфортно. Хоть это и врачи, но это чужие мне люди, и они были довольно грубыми.

Девушке начали говорить, что половой член “намного больше” чем инструмент для проверки. Она испытала сильный стресс, ведь всегда имела страх посещать гинеколога. После этого случая Лина обратилась в другую клинику, где были шокированы таким отношением врачей.

Лина добавляет, что, по ее мнению, врачи, которые устали от своей работы или испытывают неприязнь к другим женщинам и девушкам, должны либо отдыхать от работы, либо не контактировать с пациентами напрямую.

Своей историей делится и Татьяна. Рассказывает, что ей всегда не везло на врачей. А несколько случаев от врачей-мужчин даже были недопустимы. В подростковом возрасте ей нужно было сделать кардиограмму. Татьяна тогда попала к врачу-мужчине довольно пожилого возраста.

Вроде бы он делал все правильно, но в то же время постоянно комментировал мою грудь, говоря о том, какие она “чувственная”, и как к ней хочется прикоснуться.

Еще один врач должен был сделать УЗИ печени, однако попросил раздеться, потому что хочет сделать УЗИ и груди. После этого он начал самостоятельно вытирать грудь девушки от геля. На это заведующая больницей отреагировала улыбкой и комментарием: “Ну да, он такой. Мужчина-мужчина. Но ведь это приятно, когда с тобой флиртуют?”

Еще один врач пренебрег хроническим заболеванием Татьяны и не внес его в медкарту. После операции ее организм не выдержал огромного количества лекарств. Вскоре после операции она снова попала в больницу.

Во всех случаях Татьяна почувствовала пренебрежение ее ощущениями как женщины. Но самый ее негативный опыт с врачами пришелся на роды. Вместо квалифицированной помощи она в свой адрес слышала только то, что все женщины через это проходят.

Когда у Татьяны начались схватки, в роддоме сказали, что ей показалось. Когда она вернулась домой, у нее отошли воды. Боль усиливалась постоянно. На этот раз в больнице решили осмотреть пациентку.

Я легла на кресло, и без всяких объяснений пришла врач, которая начала очень болезненные манипуляции. Я даже вскрикнула, на что она ответила: “Ой да не притворяйся ты, нашла перед кем”. И снова отправила меня домой.

Когда Татьяна приехала в роддом третий раз, ей снова провели болезненные процедуры осмотра, а затем стали проводить регистрацию. После ряда вопросов ее обозвали старородящей. Во время родов врач не позволяла проявлять эмоций и даже облила Татьяне лицо водой.

После этого ей без разрешения сделали разрез, а затем плохо его зашили. Теперь женщина очень тщательно подбирает врачей и меняет их при малейшем же нарушении собственных границ. Добавляет: врачи — это люди, к которым приходят за помощью, и часто они настолько сильны, что даже после кричащих нарушений остаются работать на своих местах.

Так что женщины напоминают: так не должно быть! Если ты чувствуешь давление, некомпетентность или халатное отношение к тебе и твоим симптомам — не молчи.

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