Рассказы

“Не притворяйся!” С чем до сих пор приходится сталкиваться украинкам в больницах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 11 мая 2025, 18:00
халатность врачей
Фото Unsplash
Владимир Трачук
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