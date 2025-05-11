Розповіді

“Не придурюйся!” З чим досі доводиться стикатися українкам у лікарнях

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 11 Травня 2025, 18:00
Недбалість лікарів
Фото Unsplash
Володимир Трачук
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