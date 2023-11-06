Хочу делать все на максимум: учиться, служить, жить! История парня, семья которого не поддерживает решение мобилизоваться

Многие украинские мужчины испытывают давление сейчас. С одной стороны, на них могут давить из-за того, что они не мобилизуются и не воюют. С другой стороны — родные могут давить на мужчин, когда те сообщают о своем решении пойти служить.

С таким давлением от семьи знаком и 21-летний Виктор. Он еще студент, решил, что летом защитит диплом и мобилизуется в ряды ВСУ, сейчас даже проходит обучение, чтобы управлять дронами. Но его родные не радостно отреагировали на эту новость.

Виктор рассказал свою историю для Наш Киев и поделился своими планами на будущее.

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Если хочешь попасть в часть, нужно, чтобы о тебе узнали

Виктор уже учится на симуляторе управлять дронами, ведь он хочет служить в аэроразведке. По специальности он инженер-энергетик, поэтому понимает разные технические процессы. А его знания могут пригодиться на службе.

Парень рассказывает, как проходит мобилизация. Если ты проходишь в военкомат и говоришь, что хочешь мобилизоваться — тебя могут направить туда, где есть необходимость. А если хочешь попасть в конкретную часть, нужно быть конкурентоспособным. Нужно заявить о себе, чтобы о тебе узнали в той части. Таким образом, можно получить отношение — документ от командования, говорящий о том, что тебя готовы взять в желаемую часть.

Но Виктор изучает не только управление дронами. Он уже прошел курсы по такмеду, минной и кибербезопасности для военнослужащих. Сейчас готовится к защите диплома в КПИ, а затем хочет пойти в армию.

Увлечения наукой с детства

Парень родом из села Тернопольской области, в детстве часто ходил с друзьями колядовать вертепом. Но также очень интересовался наукой.

Когда пришла пора поступать в университет, выбрал более практичную специальность — инженер-энергетик.

На третьем курсе обучения он начал терять интерес и устроился на работу инженером. Виктор проецировал солнечные электростанции. Но уже через несколько месяцев понял, что это ему не подходит.

Все это время не покидало ощущение, что двигаюсь не в том направлении. Даже хуже — что я перестал двигаться. Было ощущение, что реализую очень маленькую часть потенциала, что могу больше, — говорит он.

Начало полномасштабной войны и поиски себя

Когда началась полномасштабная война, Виктор думал, чем может оказаться полезным для страны. Он волонтерил, создавал с друзьями методички касательно партизанского сопротивления для людей на оккупированных территориях. Ее распространили много людей и она даже появилась в известном Telegram-канале Лачен пишет. Тогда, признается Виктор, почувствовал себя очень полезным. Но понимал, что этой работы мало.

Вместе с друзьями из вертепа Виктор ездил в деоккупированные села Харьковской области, чтобы колядовать и поддерживать людей. Но признается, что было страшно, потому что не знал, как могут отреагировать люди. Люди встречали их приветливо, угощали и рассказывали свои истории из колядки.

Мы вошли с вертепом в один дом, где военные приехали на ротацию. Они вышли к нам, мы вместе колядовали, слушали их истории. Я в этот момент чувствовал себя действительно счастливым, — вспоминает Виктор.

Решения мобилизоваться и шантажи от родных

Мысли пойти на фронт посетили парня, когда на фронте погиб его друг. Тогда Виктор переосмыслил свою жизнь.

Первому рассказал о своем решении отцу, тот сначала понял сына, а потом говорил: “Ты никуда не идешь. Если ты идешь, то я тоже пойду, потому что не может быть, что сын воюет, а отец нет. Вот если бы ты был отцом, ты бы так же поступил”.

Дедушка Виктора парализован, а бабушка не может ничего делать, поэтому такие слова отца Виктор воспринял как элемент шантажа. Будто отец пойдет воевать через сына, а дедушка и бабушка останутся без помощи и ухода за ними. Решение Виктора тоже не понравилось бабушке. Она его даже упрекала за это.

Впрочем, Виктор не меняет своего решения. Его девушка тоже планирует мобилизоваться. Они одни понимают и поддерживают друг друга. Виктор говорит, что большинство друзей избегают этой темы или говорят, что будут поддерживать всем необходимым, когда он будет на фронте.

Говорит, что страха смерти нет, но есть другой — страх сделать меньше, чем может.

— Поэтому я хочу делать все на максимуме своих возможностей: учиться, служить и жить, — акцентирует он.

Молодежь очень желает прогнать врага с нашей земли и отстраивать сильную Украину. Ранее мы рассказывали историю 22-летней студентки, которая служит в рядах ВСУ.

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