Дух выдержит! История 96-летней женщины, впервые получившей загранпаспорт, чтобы поехать в Амстердам

Наталья Коспа из города Александрия, что в Ровенской области, решила получить свой первый загранпаспорт в 96-лет из-за внучки, которая живет в Амстердаме вместе с любимым-нидерландцем.
Я связана с ней кровно и душой, они сюда приезжают, а я хочу увидеть, где они и как там.
Я связана с ней кровно и душой, они сюда приезжают, а я хочу увидеть, где они и как там.
Женщина хоть в 1977 году объездила СССР, но понимает все риски для здоровья из-за возраста. Говорит, что дух ее точно выдержит. Его она закаливала еще во времена Второй мировой войны, когда была связной УПА.
Ей было всего 17 лет, когда ее заключила в тюрьму на два года советская власть. Четыре дня еще совсем юную девушку допрашивали, пытались заставить подписаться под словами, которых она не говорила. Не давали ни сесть, ни лечь.
С тех событий прошло немало времени, Наталья успела даже издать собственный сборник стихов Незабудка. Поэзией она увлекается практически с детства. А вот теперь стремится увидеть мир.
Я много книг читала, я знаю, что, где и как. Так я хочу еще и своими глазами увидеть.
Я много книг читала, я знаю, что, где и как. Так я хочу еще и своими глазами увидеть.
Полномасштабная война для женщины — это вторая на ее веку вооруженная борьба. Но, несмотря ни на что, Наталья после поездки мечтает вернуться домой — в Украину.
В Украину вернусь, потому что долго нигде не могу быть. Не хочу умирать нигде, только в Украине.
В Украину вернусь, потому что долго нигде не могу быть. Не хочу умирать нигде, только в Украине.
Но украинские бабушки не только путешествуют, но и спасают. Читай, как Мария Степановна из Черниговской области стала настоящим ангелом для волонтеров и беженцев.
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