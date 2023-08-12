Рассказы

Дух выдержит! История 96-летней женщины, впервые получившей загранпаспорт, чтобы поехать в Амстердам

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 августа 2023, 09:10
Наталія Коспа
Фото: Суспільне

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