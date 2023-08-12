Розповіді

Дух витримає! Історія 96-річної жінки, що вперше отримала закордонний паспорт, аби поїхати в Амстердам

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Серпня 2023, 09:10
Наталія Коспа
Фото: Суспільне

Більше новин
Ноги
Не ігноруй цю проблему: чому влітку набрякають ноги і як цього позбутися
Як і чим підживити капусту після висадки у відкритий ґрунт
Щоб росла велика і смачна: чим підживлювати капусту після висадки у ґрунт
Процедура зарахування дітей в школу: як дізнатись про зарахування
Чекаєш на результат? Як дізнатися, чи зарахували дитину до школи у перший клас
дрон-камікадзе
Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що відбувається в окупованих Олешках: місцеві про дії росіян
Голоси окупації, що кричать про допомогу. Як виживають українці в Олешках та скільки загиблих від підриву ГЕС
Покровськ
Секунда — і я вже під завалами. Розповідь 11-річного Микити про пережитий обстріл Покровська
де відпочити в Карпатах влітку
Відпочинок серед гір! Куди поїхати у Карпатах влітку та що подивитись
Громадянство
Як отримати громадянство США 2023 українцям: усі можливі методи отримання

Відео
0:12:53
Що відбувається в окупованих Олешках: місцеві про дії росіян

Голоси окупації, що кричать про допомогу. Як виживають українці в Олешках та скільки загиблих від підриву ГЕС
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 12 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:14
Покровськ
Секунда — і я вже під завалами. Розповідь 11-річного Микити про пережитий обстріл Покровська
0:03:40
Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих
Не встигають оговтатися між ударами! Наслідки атаки на Запоріжжя 9 серпня
0:07:01
Чим небезпечне відкриття пляжів на Одещині: Гуменюк про загрози
Наслідки гідроудару можуть бути шалені: Гуменюк про відкриття пляжів в Одесі
0:12:38
Як повернути українських дітей з російського полону
Наші діти чинять опір! Скільки українських дітей депортовано до Росії та що з ними роблять
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 11 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 10 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:20
грант для ветеранів
Вдруге розпочати свій бізнес. Історія колишнього військового, який отримав грант для ветеранів
Більше відео
Світлана Ворова: історія військової Азова про 11 місяців полону
Читати далі
У заході сонця бачили наш прапор, розуміли — все буде добре! Військова про 11 місяців знущань у полоні в Оленівці та Росії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь