Рассказы

Сначала нужно выиграть войну: история Графа, собравшего подразделение через соцсети и вместе с ним вышедшего на границу с РФ

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 декабря 2022, 19:30
Максим Зінченко
Фото: Facebook

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