Сначала нужно выиграть войну: история Графа, собравшего подразделение через соцсети и вместе с ним вышедшего на границу с РФ

25 лет в рядах ВСУ, множество разных должностей, из которых последняя — подполковник. Максим Зинченко в ноябре 2021 надеялся, что может со спокойной душой оставить свою работу и начать преподавательскую деятельность на военной кафедре Университета гражданской защиты.

Но не прошло и года, как дело жизни позвало его снова. Хотя соответствующей должности для подполковника в конце февраля 2022 года не нашлось, это не помешало ему вернуться на службу на предложенное место сержанта. Для мужчины было важнее иметь возможность стоять на защите своей страны.

Так Максим присоединился к своим друзьям в 113-й бригаде ТрО и стал Графом. Его позывной еще изменится, но это позже. А пока продолжались жестокие бои в начале полномасштабной войны, военный вместе с собратьями отправился в Северную Салтовку.

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Сейчас Граф признается, что собирались там находиться всего несколько часов, но пришлось задержаться на 12 дней. Обустроить свои позиции удалось вокруг изувеченного супермаркета на выезде из города.

В его помещении уже прятались жители соседних многоэтажек, поэтому руководство магазина разрешило брать продукты. Попросили только показывать на камеру то, что забрали. Военные процесс наладили и вместе с тем запретили брать алкоголь, который за все дни пребывания в помещении магазина никто так и не взял.

А вот продукты разбирали по необходимости. Иногда удавалось выручить и собратьев из других подразделений. Так на третий или четвертый день жизни в магазине (Граф уже не очень хорошо помнит даты) к ним приехал старший лейтенант из 22-го батальона и попросил чего-нибудь поесть.

Такой простой просьбе предшествовали три морозных дня в посадке, когда это подразделение не могло никак выйти к своим. Граф сразу повел парня с корзинкой по супермаркету, начал складывать продукты. А когда мужчины оказались в отделе с бакалеей, воздух разорвал простой, но вместе с тем болезненный вопрос лейтенанта.

Подхожу к колбасам, кладу ему. А он спрашивает: “Можно я буду сейчас есть?”

После нескольких дней голода он все еще просил разрешения поесть. Граф, конечно, согласился. А сам стоял и наблюдал, как лейтенант кусает колбасу, а на лице его зеленые глаза сияют. Такую же картину Граф увидел позже в освобожденных Циркунах, когда из-под завалов начали выходить местные жители с зелеными от голода глазами.

Когда продукты в супермаркете кончились, военный отправил последнее фото руководителю магазина. На нем были только пустые полки, а на них два РПГ.

Все распродали, появился новый товар, — подшутил в подписи к фото Граф.

Сам вместе с собратьями начал двигаться дальше. А в марте в командовании харьковской бригады ТРО узнали, что подполковник служит сержантом. Решили, что такой ценный кадр нельзя пропустить, а потому предложили мужчине сформировать один из батальонов в новой бригаде терробороны.

Вместе со своим батальоном уже в мае подполковник пошел в бой в направлении Циркунов. Вспоминает, как за харьковской кольцевой дорогой все было завалено российской техникой.

Все ждали: “Когда уже?” На блокпостах всем надоело стоять. И тут мы пошли.

За сутки 10 мая военнослужащие смогли зайти в несколько населенных пунктов — Циркуны, Русские Тишки и Черкасские Тишки. Однако за Борщевую, находящуюся неподалеку от границы с РФ, пришлось долго бороться.

Позже Графу снова поручили формирование нового 247 батальона ТрО. На этот раз мужчина решил найти своих людей достаточно современным способом — записал видео и выложил в соцсети. После чего получил около 8000 заявок.

Ему понадобилось две недели и помощь подруги с позывным Оса, которая на собеседовании рассказывала желающим присоединиться о реалиях войны без украшений, чтобы сформировать боеспособное подразделение.

С этими бойцами Граф провел два месяца в лесу, познав все прелести жизни не только недалеко от оккупантов, но и других вредителей — мышей, часто вызывавших болезни среди личного состава.

Немаловажную роль играл и сам лес, только повышающий чувствительность человека к внешним факторам, таким как шорох или звук сломанной ветви. Любая мелочь могла стать сигналом того, что приближается враг, так что о покое нечего и вспоминать.

Люди теряли ориентацию, и у некоторых это вызывало беспокойство.

Однако случались и более приятные вещи, как, например, простые разговоры. Граф говорит, что часто вспоминали и сравнивали свои реалии с жизнью партизан времен Второй мировой войны.

А еще подполковник радуется, когда вспоминает успехи своих подопечных. Особенно хорошо показали себя бойцы в боях, когда враг застал их врасплох, но сам понес огромные потери и потерпел поражение.

Мои им конкретно навалили: восемь “двухсотых” было, куча “трехсотых”. Когда пошли на следующий день посмотреть, все было в крови.

Потом жизнь в лесу быстро сменилась на подготовку к наступлению. Команду идти на Липцы получили немного раньше, чем ожидали. Однако приказ есть приказ, поэтому, несмотря на сложности расположения, начали готовить и реализовывать наступление.

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Из-за сложности операции было сложно представить, как может сложиться ситуация на поле боя. Друг Графа решил его приободрить и сказал пророческие слова:

Если зайдешь в Липцы, то станешь Графом Липецким, а я буду Бароном Проходянским.

Граф свою часть соглашения выполнил и через полдня зашел вместе с собратьями в Липцы, а уже к вечеру военные были в селе Стрелечья на границе с РФ. Однако это не последний пункт назначения для подполковника, поскольку он мечтает еще освободить Крым, где живет его теща, а затем вернуться на любимую работу в университете, которую ему пришлось так быстро покинуть.

Но сначала нужно выиграть войну.

Его знают далеко за пределами родного 130-го батальона 241-й бригады Сил территориальной обороны Киева, потому что за свои 33 года этот парень прошел сногсшибательный путь и был героем едва ли не всех важных политических событий его поколения. Читай историю легендарного Фантома.

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Главное фото: Украинская правда