Выиграть войну, сохранить жизнь своих людей и заслуженно получить звание Героя Украины: история легендарного Фантома

Алексей Фандецкий с позывным Фантом — боевой командир штурмовой роты. Его знают далеко за пределами родного 130-го батальона 241-й бригады Сил территориальной обороны Киева, потому что за свои 33 года этот парень прошел сногсшибательный путь и был героем едва ли не всех важных политических событий его поколения.

О мужчине с позывным Фантом рассказали в УП.Жизнь.

С чего все началось

В 2013 году Алексей работал во Внутренних войсках Украины. Он стоял впереди Беркута, как буферная зона между митингующими и теми, кто этих митингующих бил цепями и дубинками. А военным доставалось от митингующих: их били, потому что считали врагами и приспешниками Януковича.

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После пережитого у Алексея был период, когда он даже украинскую символику воспринимал неоднозначно: потому что именно с украинским флагом его избивали на Майдане. Тогда на таких эмоциях играли и спецслужбы РФ, которые ежедневно звонили по телефону и предлагали работу в уже оккупированном Крыму — с более высокой зарплатой.

Некоторые из его друзей тогда согласились и предали Украину.

Уже в апреле мужчина вместе со своим кумом поехал в АТО. Тогда же Алексей понял: воевать придется не только с российскими оккупантами, но и с бывшими приятелями и друзьями, которые предали Украину и перешли в ополчение так называемых Л/ДНР.

В том же 2014 году он получил тяжелое ранение, из-за чего ему отняло ногу. Две операции, потеря трудоспособности. Тогда украинская армия не была такой образцовой, до которой мы дошли уже в 2022 году: Алексея без объяснений уволили без выплат или предупреждений.

Он попытался жить мирной жизнью: стал предпринимателем, женился, с женой родили двоих детей. Но 21 февраля 2022 года Алексей сказал Юлии: нужно заправлять автомобиль и ехать на запад Украины, потому что будет война.

И он таки не прогадал.

Полномасштабная война

После первых взрывов мужчина пошел в Соломенскую районную госадминистрацию. Там вступил в ряды ТрО Киева.

Фантом помогал бучанам эвакуироваться: сам вывез более тысячи жителей Бучи. Во время планирования и выполнения этой боевой операции его позывной прозвучал на всех блокпостах от Бучи до Киева. Потому что тогда он смог вывезти почти 300 автомобилей с гражданскими из абсолютного ада в Киевской области.

— Я на войне всегда держусь того, что неважно, сколько ты убил оккупантов, а важно, сколько ты уберег людей. Настоящий командир должен, во-первых, заботиться о жизни гражданских и солдат, а во-вторых — выполнять задачи.

Один и тот же приказ можно выполнить несколькими разными способами. Я всегда выбираю тот, который максимально сохранит жизнь людям.

Тогда в Буче это было 300 автомобилей, минимум по пять человек в каждом. Все эти люди были не изнасилованы, не убиты и не искалечены, а спасены. Это фантастически! — подчеркивает Алексей.

За этот героический поступок Алексей Фандецкий награжден государственной наградой — Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Дементиевка

После освобождения Киевской области мотивированный 130 батальон ТрО отправился на Харьковское направление. В течение всего лета ребята воевали, эвакуировали и выдвигались вплотную к границе с Россией.

И под их эгидой освободилась Дементиевка, ежедневно страдавшая от обстрелов русских оккупантов со стороны Казачьей Лопани.

Он вспоминает: тогда, когда поселок по частям исчезал каждые 30 минут, он принял решение, которое не ожидал от него никто.

Когда получил данные от разведки о том, что россияне подтянули силы к каждой из украинских позиций в Дементиевке, он не отдал приказ на усиление позиций. Но просто повторил всем своим людям: не бежать никуда на помощь без его приказа.

— Отступить можно было, если у нас были раненые. Во-первых, мы своих не оставляем. Во-вторых, в случае отступления я должен был быть уверен, что в зоне потенциального поражения нашей артиллерии не будет моих людей. Раненых в том числе.

Если я уверен, что там нет наших, у меня карт-бланш — даю координаты арте, и они бьют туда, где мы раньше стояли, откуда пришлось отступить.

Тогда бой был страшным и трудным. Много раненых, семеро мертвых, но всех их смогли эвакуировать прямо под шквальным огнем. Для Фантома ситуация не была безнадежной: он просто измерил расстояние на своем планшете и передал по рации: бить по россиянам Градами прямо там, где были украинские позиции.

И они ударили, перепахав оккупантами тот овраг, в котором были наши. ВСУ успели отойти на расстояние, а кто был рядом — залегли в окопы.

Так, казалось бы, из безвыходной ситуации Фантом вместе с бойцами 130-го батальона Сил ТрО Киева вышел победителем. То, что должно было стать поражением для нас, обернулось “судным днем” для оккупантов. Враг с огромными потерями отступил.

— В общем, у меня есть три конкретных цели: первая — выиграть войну, вторая — максимально сохранить жизни своих людей и третья — заслуженно получить звание Героя Украины, — говорит Алексей.

Из таких историй состоит вся карта военных действий в Украине. Ведь каждый боец нашей армии — это мотивированный человек, который уже реализовался в гражданской жизни и стремится выбить врага со своей земли. Алексей — пример того, что даже после полного разочарования в собственной стране и народе можно найти силы и встать на защиту всего родного тебе.

Другой военный с позывным Да Винчи на войне — с 18 лет. Он также участвовал в освобождении Балаклеи: историю о военном читай в нашем материале.

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