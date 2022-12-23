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Спочатку треба виграти війну: історія Графа, який зібрав підрозділ через соцмережі та разом з ним вийшов на кордон з РФ

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 19:30
Максим Зінченко
Фото: Facebook

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