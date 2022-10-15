Отдал только приказ “За мной”: настоящее лидерство в истории командира ОБСпП Андрея, освобождавшего Балаклею

Настоящее лидерство и мужество — эти добродетели отмечает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в работе командира 1-й отдельной бригады специального назначения Андрея. Именно его подчиненные были задействованы в освобождении Балаклеи и сдерживали немалые силы противника.

До Балаклеи штурма больших городов у Украины не было, — делится воспоминаниями Андрей.

Подразделение Андрея было инициатором этой разноплановой операции. Большое значение имели и информационно психологические операции, благодаря которым удалось убедить противника, что наступление будет снизу Балаклеи.

Несмотря на то, что противник стянул все свои силы в город, он никак не ожидал наступления с другой стороны. Таким образом, российским оккупантам ничего не оставалось, даже бежать было некуда.

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Когда мы начали сражение, они уже даже не могли отходить. Это было для них шоком.

Однако и подразделению Андрея было не так просто. Поскольку в Балаклею были стянуты немалые силы врага, после отступления они пошли в направлении бойцов нашего героя. Как говорит сам мужчина, его батальону досталось больше всего — было немало погибших и раненых.

Сам Андрей тоже получил ранение. После взятия позиции Питер началось наступление на Щуровку. Затем была Новогусаровка, где его бойцы сняли советский флаг и заменили его на украинский.

Но когда командир вместе с подчиненными форсировали Северский Донец, на выходе из Ольховатки дошли до мощного укрепрайона под названием Москва. Там была станция радиоэлектронной борьбы, охраняемая плотно спецподразделениями.

Там же произошло контактное сражение, в котором Андрей получил ранения. Три пули ранили военного, чему уже в госпитале очень удивились врачи. Медики не привыкли видеть, что командиры частей могут получить пулевое ранение, скорее — осколочное.

Но Андрей уверен, что если его бойцы видят, как их командир идет первым в бой, то уже нет такого большого страха. Поэтому первый шел в бой, руководствуясь принципом не как в советской армии “Вперед”, а отдав приказ “За мной”.

А враг только и знал, что убегать. Технику оккупанты частично подбивали, а кое-что просто бросали. В Балаклее были и летние подразделения Балтийского флота, морская пехота, береговая охрана.

Оккупанты так бежали, что раздевались и через Северский Донец плыли на другую сторону.

Они оставили немало находок, которые свидетельствовали как об их преступлениях, так и о быте. Захватчики катались между позициями на скутерах, ходили в тапках, а в блиндажах даже имели деревянную дверь.

Андрей делает вывод, что оккупанты здесь чувствовали себя очень уверенно. Однако командир обещает: как выгнали украинские военные захватчиков из Балаклеи, так выгонят со всей Украины. А собратьев военный просит ждать его, потому что у него еще есть желание и силы гнать оккупантов до самой границы.

Именно на наших ВСУ держится достойная оборона государства вот уже более восьми лет. Читай интервью с защитником и защитницей Украины.

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