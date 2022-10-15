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Отдал только приказ “За мной”: настоящее лидерство в истории командира ОБСпП Андрея, освобождавшего Балаклею

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 октября 2022, 08:00
командир 1 ОБСпП Андрій
Фото: Facebook

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