Розповіді

Віддав лише наказ “За мною”: справжнє лідерство в історії командира ОБСпП Андрія, який звільняв Балаклію

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Жовтня 2022, 08:00
командир 1 ОБСпП Андрій
Фото: Facebook

Більше новин
Віддав лише наказ “За мною”: справжнє лідерство в історії командира ОБСпП Андрія, який звільняв Балаклію
Ракетний удар по Київщині. Розповідаємо, що відомо на цю мить
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Як не панікувати під час ракетних ударів — поради психологині
Не бійся, а дій! Як не панікувати під час ракетних ударів — рекомендації психологині
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Матеріали по темі

Віддав лише наказ “За мною”: справжнє лідерство в історії командира ОБСпП Андрія, який звільняв Балаклію
Ракетний удар по Київщині. Розповідаємо, що відомо на цю мить
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Як не панікувати під час ракетних ударів — поради психологині
Не бійся, а дій! Як не панікувати під час ракетних ударів — рекомендації психологині
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Відео
Віддав лише наказ “За мною”: справжнє лідерство в історії командира ОБСпП Андрія, який звільняв Балаклію

Ракетний удар по Київщині. Розповідаємо, що відомо на цю мить
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:09
Перехоплені розмови росіян від ГУР: окупанти розповідають про нервові зриви
Борються з примарами та дивуються майстерності ЗСУ — окупант про події на фронті
0:03:24
Українці масово повертаються додому — скільки їх?
Росіянам нас не залякати! Українці масово повертаються додому — чому?
0:03:08
Жителі Великої Олександрівки про російську окупацію
Їм тепер нічого втрачати — жителі села на Херсонщині розповіли про наслідки російської окупації
0:13:50
Пташка
Це не війна, а геноцид українського народу: Пташка про те, що пережила у Маріуполі
0:10:49
Володимир Зеленський – привітання з 14 жовтня
Ви — найдорожче, що в нас є: привітання Зеленського з Днем захисників і захисниць України
Віддав лише наказ “За мною”: справжнє лідерство в історії командира ОБСпП Андрія, який звільняв Балаклію
Ніхто і ніщо не зупинить нас! Головнокомандувач ЗСУ Залужний привітав із Днем захисників і захисниць
Карта бойових дій в Україні 14.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:52
Віддав лише наказ “За мною”: справжнє лідерство в історії командира ОБСпП Андрія, який звільняв Балаклію
Розробив перший у світі дрон-міношукач! 17-річний Ігор Клименко переміг на Global Student Prize 
Більше відео
Інтерв'ю Тараса Тополі - фронтмена гурту Антитіла
Читати далі
Перемогу бачу швидкою — Тарас Тополя про яскраві моменти війни, важливі усвідомлення та плани

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь