История о херсонском подполье: расстрелы ТрО, коллаборанты в местных властях и сопротивление, несмотря ни на что

После деоккупации Бучи и Ирпеня, Украина и весь мир ужаснулись, в какой ад российская армия может превратить жизнь людей.

Херсон, который вдвое большее по площади и имеющий большую численность населения, до сих пор находится под оккупацией. Трудно представить, какие масштабы трагедии мы увидим после его освобождения.

Известный журналист из Херсона и владелец Telegram-канала Константин Рыженко до последнего сражался с оккупантами в подполье, вел информационную войну и помогал нашей армии в разведке.

За полгода войны и жизни в оккупации он все же выехал из города на территорию Украины из-за прямой угрозы жизни и здоровью.

Уже здесь Константин откровенно рассказал журналисту HB, что происходит в Херсоне, кто предал город, а кто его защищает всеми доступными способами. А также как он стал воином разведки.

Оккупация Херсона: как все начиналось и была ли “зрада”

Херсон, как и все города Украины 24 февраля, проснулся от взрывов. Константин Рыженко как журналист сразу отправился в местную администрацию, по всем государственным структурам и на Антоновский мост, чтобы понять, что происходит.

Однако, к его великому удивлению, в час дня никого из официальных лиц органов власти он уже не застал. Единственный, кто был на месте, — мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Его поведение показалось журналисту слишком пассивным — тот жаловался, что не мог работать, потому что не выпил кофе утром.

В тот день Константин понял, что от местных властей ждать ничего, никаких приказов никто не давал, город не готовился к возможным боям: не создавали терроборону, а полиция и военные куда-то исчезли.

Из постов в Фейсбуке он понял, что такое происходит во всей стране, началось полномасштабное наступление, а Херсон должен дать знак о том, что город держится и не сдает позиции.

Поэтому 25 февраля в семь часов утра Константин уже снял на площади Свободы, как развевается украинский флаг и включил гимн Украины.

С включенным гимном он проехался по городу, чтобы немного сориентировать людей в ситуации, ведь большинство было растеряно.

С этого момента все поняли, что пора действовать, активисты начали сосредотачивать свои силы в горсовете, им помогали несколько местных депутатов, а мэр только отстраненно наблюдал.

Местная оборона

Силами неравнодушных местных жителей появилась неофициальная терроборона, в ее ряды вступил близкий друг Константина, с которым до сих пор не удается поймать связь. Из оружия людям, по многочисленным требованиям, дали только автоматы Калашникова.

Сам Константин пытался помочь там, где мог, и тем, что было в его силах. С помощью своего Telegram-канала и подписчиков он собирал гуманитарную помощь, медикаменты, еду, воду.

Далее, по примеру Чернигова, стал помогать с подготовкой к обороне города: делали противотанковые ежи, коктейли Молотова.

Материалы для изготовления этих вещей сносили все неравнодушные херсонцы, а директор сварочного училища даже отдал цеха, в которых можно было сделать ежей.

Несмотря на стихийную оборону местных жителей и работу военных вне города, местные власти полностью покинули своих граждан. Депутаты и чиновники быстро скрылись из города.

Из верхушки остались только те, у кого много имущества, или коллаборанты, которые ничего не говорили и не поддерживали город. И в этом молчании местных властей — самое большое преступление.

Перед городом постоянно велись бои, однако никто не знал, на чьей стороне преимущество и чего ждать. Единственное, что все чувствовали — близится бой.

Военных в городе не было, но о том, что защита полностью легла на плечи ТРО, которая не имела ни опыта, ни знаний обороны города, еще никто не знал. Избранный председатель ТРО тоже ничего не говорил, потому что был коллаборантом.

Из-за этого незнания, многие отважные люди погибли. Речь идет о ночи, в которую окружили город. Где-то сотня людей с двумя калашами на всех вышли сопротивляться российской армии.

Увидев это и оценив реальные силы горожан и профессиональной российской армии, Константин поехал отговаривать людей от защиты. Он понимал, что это самоубийство.

Однако все было бесполезно, люди не могли отступить, поэтому утром всех их россияне расстреляли из высококалиберных пулеметов и организованно зашли в город со всех сторон.

В то утро он написал в своем канале, что город оккупирован. Однако люди, как могли, показывали свою позицию. К примеру, никто не принимал российскую гуманитарную помощь.

Все горожане ждали, что вот-вот придет украинская армия и освободит их, однако приходили только коллаборанты.

Сопротивление против ОМОНа

После объявления, что будет референдум, люди начали выходить на митинги и протесты. Сама российская армия пыталась не взаимодействовать с гражданскими, так что вскоре приехала помощь: Росгвардия, СОБР и ОМОН, которые как раз занимаются взаимодействием.

Никакие следующие митинги не проходили без их участия. Сначала казалось, что они просто стояли и наблюдали, но на самом деле фотографировали лица людей из окна администрации, а затем идентифицировали.

Это положило начало отловам, преследованиям и допросам активистов. Там не могли поверить, что организатора нет, а люди просто против российских властей.

Конечно, никаких организаторов найти не удалось, однако кого-то заставили сказать, что митинг оплачивается.

Через месяц таких репрессий людей на протестах было все меньше, они боялись, но продолжали выходить вплоть до 9 мая.

С того момента оккупанты начали отслеживать, где живут эти люди, чтобы потом наведаться в гости. Каждая волна агрессии вызвала новую волну выезда из города.

Херсон ушел в подполье

Стало очевидно, что продолжать такую ​​борьбу уже опасно. Хотя тогда еще не так избивали и пытали, как сейчас, нужно было искать более действенный способ сопротивляться.

В волонтерском центре, где с самого начала войны Константин Рыженко помогал людям, он познакомился с ребятами, с которыми вскоре создал подполье.

Они установили связь через конфиденциальную сеть, обсудили, как будут действовать и общаться, если связь исчезнет или кого-то заберут на допрос.

Я создал простую геоинформационную систему, и мы сделали карту. Было много блокпостов, их нужно было обходить. А когда у тебя есть карта с нанесенными блокпостами — это очень помогало.

Разведка

Сначала с Константином пытались связаться СБУ, однако подполье знало — среди них предатель, и с этой организацией сотрудничать отказались.

Уже впоследствии о Константине и его деятельности стало известно в ГУР, Главном управлении разведки Министерства обороны, и они тоже попытались предложить сотрудничество.

Я усомнился, что это они. Тогда мне говорят: что сделать, чтобы доказать, что мы разведка? Я говорю: давайте или Ким или Сенкевич скажут, что есть ребята с такими-то позывными и паролем, и тогда мы начнем работать.

Через несколько дней по видеосвязи с Константином связался мэр Николаева Александр Сенкевич, с тех пор журналист стал солдатом разведки.

Именно подполье создало очень подробную карту Херсона, которая помогла нашим военным.

Одна карта была общая, с пометками, что и где находится, другая же, теневая. На второй карте для военных ребята систематизировали места, откуда видны запуски, откуда ведутся отработки ПВО, где базировались военные.

Режим инкогнито: как обеспечить свою безопасность, когда о тебе все знают

С самого начала войны Константин продолжал выполнять свой журналистский долг и являлся одним из главных источников информации для жителей города.

Одно время он просто помогал и даже не думал о том, чтобы скрываться, этому было две причины:

Он, как и все остальные верил, через две-три недели всех россиян перестреляют, а город освободят. Переименовать канал с 10-15 тыс. подписчиками, где все уже знают, кто его ведет, казалось чем-то нереальным, и к тому же Константин уже наговорил на расстрел.

Однако уходили месяцы, а Херсон оставался в оккупации. В конце марта — начале апреля журналист понял, что все серьезно, а его жизнь в опасности, ведь за ним пришли.

К счастью, ему удалось скрыться, и мужчина занялся созданием дублирующих команд разведки. Собрал администраторов проукраинских групп и каналов, рассказал, чем он занимается, и предложил научить этому их.

В результате он получил пополнение из пяти бойцов, которым хорошо удавалось искусство OSINT, сбор информации и разведданных из открытых источников.

Сильную угрозу все ощутили в начале мая, когда начали проводить рейды по домам и начались задержания.

В это время к подполью захотела присоединиться грубая сила Херсона. Эти люди не очень понимали в технологиях и данных разведки, однако, были готовы убрать коллаборантов и предателей.

Хотя они были и не слишком проверены, однако ГУР решил попробовать, а после успешно выполненных задач перешли к сотрудничеству.

Однако после каждой такой “уборки” в городе обострялись обыски, фильтрационные мероприятия и акты зверств со стороны оккупантов.

Новая личность и документы: как удалось уехать

Рано или поздно пришлось бы бежать, Константин это понимал и готовился. Когда людей на улицах Херсона уже почти не осталось, а самого Рыженко начали узнавать на улицах, его подполье и спецслужбы настояли на том, что пора уезжать.

Ему сделали новые документы, а на другом телефоне новую цифровую личность бухгалтера, чтобы в случае проверки мужчина мог доказать, что документы настоящие.

Он завел себе аккаунты в социальных сетях и сделал историю поиска, которая соответствовала бы новой личности.

Перед сном на каждом телефоне я хлопал что-то, что соответствует моей цифровой личности. Чтобы человек увидел: вот бухгалтер, занимается 1С.

Константин искал распространенные запросы, связанные с 1С, читал новости, связанные с бухгалтерией, подписался на каналы типа Типичный бухгалтер и мог ответить на самые распространенные вопросы.

Настроения местного населения сейчас

Люди устали от войны и оккупации и думают, что это надолго.

Люди из-за этих эмоциональных качелей выгорели, отчаялись. Российская пропаганда прыгает на костях, говорит: где ваша деоккупация?

Херсонцы уже сейчас хотят поставить украинский флаг на гору российских трупов, однако объяснить, что на это нужно время, и наши военные работают осторожно, смещая противника на его территории — тяжело.

Поскольку город держит позиции и не сдается, то на референдум пока россияне не решаются. Без Херсона победа покажется мелкой.

Предположим, провели они референдум. Но и после него придется постоянно держать огромное количество военного контингента, потому что здесь и линия фронта, и жесткое внутреннее сопротивление.

По словам Константина, сопротивление всеобъемлющее, люди подорвут, убьют, отравят, расскажут и плюнут в стакан по первому случаю. Роскошь, держать большое количество военных недопустима для России, ведь так она обнажит Восточный фланг.

Выходит, что референдум вряд ли когда-нибудь состоится. С осознанием этого и действукт российское командование, вывозящее из города все, что только можно.

Так что после деоккупации мы можем получить разграбленный город с обедневшим и психологически сломленным населением.

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