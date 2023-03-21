У тебя есть только секунда, чтобы упасть и выжить: история пехотинца с позывным Апостол о жуткой тишине и атаках врага

Необычная ночная тишина не давала Апостолу покоя. Мужчина с собратьями привыкли, что их уже два с половиной месяца накрывает плотным огнем.

Звуки выходов и прилетов из российских минометов и Градов стали для украинских защитников из 120-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ практически традиционными спутниками в работе и жизни на передовой.

Старший солдат с позывным Апостол говорит, что враг накрывал их с собратьями, чем только мог. Это были как многим уже знакомые минометы, так и запрещенные фосфорные боеприпасы. Но наиболее опасным все равно оставался танк противника.

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Он производил один выстрел для пристрелки, а затем корректировал огонь и делал еще десяток выстрелов. Апостол вспоминает, что однажды он так 13 выстрелов подряд сделал.

Ты сидишь, а тебя просто засыпает землей, и, к сожалению, ничего не можешь сделать. У тебя есть только секунда, чтобы упасть и выжить.

Конечно, этот танк после попытки окупантов пойти в контрнаступление, был уничтожен знаменитым Джавелином.

Однако этой ночью, которую пронизывала тишина, неизвестно было, что ждать. Все вокруг затихло и у бойцов были догадки, что оккупанты снова могут попытаться пойти на штурм. Но долго думать не пришлось, поскольку командир собрал всех, чтобы сформировать группу, которая должна осматривать новые позиции.

Мы посмотрели на карту DeepStateMap, и увидели, что она просто зеленеет, ведь наши собратья из других подразделений делают просто невероятные вещи.

Так терробороновцы узнали, что украинская земля продолжает освобождаться от болезни, пришедшей к нам еще девять лет назад. Само подразделение Апостола отправилось в Балаклею, где защитники встретились со 113 бригадой ТрО.

Проезжая по городу, мы понимали, что там продолжались очень сильные бои, ведь все было разбомблено и уничтожено.

К тому времени украинские военные уже отбили часть Изюма. Поэтому окупантов на этой территории водилось еще много.

Пока Апостол с собратьями ехали по городу, то успели пробить колесо. Однако не повезло в этот момент именно захватчикам, которые не успели отойти и выехали на своем БМП прямо к украинским защитникам.

На нас выехала вражеская БМП с семью неудачниками, которые не успели убежать, и остались на нашей земле, но не так, как хотели.

Не удалось и другим оккупантам, с которыми удалось встретиться Апостолу. Они, конечно, с собратьями “перевоспитали” их в хороших. У одного такого воспитанника мужчины нашли документы, свидетельствовавшие о подписании им контракта о службе с 29 августа.

А в переписках его родные 1 сентября говорили, какой он молодец. Но уже 11 сентября этот молодец больше ничего не мог сделать: ни ответить, ни причинить кому-то еще вреда, как он это делал до того.

Когда Апостол с собратьями приблизились к украинско-российской границе, мужчину распределили в группу быстрого реагирования. Но он был больше рад тем, что ему с собратьями удалось освободить родные территории от оккупантов и то, что он сможет это делать и дальше.

Для меня больше не существует такой нации, как россияне, это все — убийцы, насильники. Они могут быть хорошими только тогда, когда мертвые.

Так что единственное, что сможет остановить Апостола, — это слова командира о том, что Украина победила и смогла освободить все свои 603,628 километра квадратных.

Украинские люди — невероятные герои, которые, несмотря на усталость от войны, продолжают свое дело и приближают победу нашего государства. Один из этих смельчаков — Владимир с позывным Викинг. Читай, как боец терробороны защищает Николаев.

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