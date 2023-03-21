Розповіді

У тебе є тільки секунда, аби впасти та вижити: історія піхотинця на псевдо Апостол про моторошну тишу та атаки ворога

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Березня 2023, 07:00
Старший солдат на псевдо Апостол
Фото: Facebook, Армія.Inform

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