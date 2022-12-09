Сім днів на тиждень ми на бойовому чергуванні — як боєць тероборони захищає Миколаїв

Українські люди — неймовірні герої, які попри втому від війни продовжують свою справу та наближають перемогу нашої держави у протистоянні з імперським злом.

Один з цих сміливців — рятувальник з Миколаєва Володимир на псевдо Вікінг. З 25 лютого він з побратимами служить в одній з бригад територіальної оборони. Чоловік розповів про свої будні на війні кореспондентам Суспільного.

Чому українці переможуть? У нас немає іншого виходу

До повномасштабного вторгнення Росії Володимир працював рятувальником у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Однак на другий же день великої війни зрозумів, що принесе більше користі на бойовому пості.

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У перший тиждень він разом ще зі 100 тероборонівцями охороняв урядовий квартал. У кожного був автомат, виданий державою, а ще коктейлі Молотова на випадок появи російських танків.

У той час чоловік більше хвилювався не за себе, а за родину. Він наполіг, щоб дружина із сином виїхали в безпечніший регіон України. Адже не хотів, щоб найдорожчі люди бачили жахи війни.

І ось з того часу піхотинець та бойовий медик постійно перебуває в польових умовах.

Сім днів на тиждень ми перебуваємо на своєму бойовому чергуванні. Поточні якісь завдання виконуємо зі спостереження. Централізовано виїжджаємо на якісь навчання, стрільбища, — ділиться Володимир.

І це попри те, що раніше чоловік ніколи не проходив службу. За його словами, захищати Україну — це обов’язок громадянина.

— Чому українці переможуть? У нас немає іншого виходу. Це наша земля, це наша країна. Тут живуть наші сім’ї, тут нам треба буде виховувати своїх дітей, — додає Володимир.

Узимку українські захисники намагаються максимально облаштувати свої позиції, щоб мати змогу перепочити та зігрітись. Військові ЗСУ показали свої дні на передовій. Дивись, якою ціною виборюється перемога.

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