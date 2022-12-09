Семь дней в неделю мы на боевом дежурстве — как боец терробороны защищает Николаев

Украинские люди — невероятные герои, которые, несмотря на усталость от войны, продолжают свое дело и приближают победу нашей страны в противостоянии с имперским злом.

Один из этих храбрецов — спасатель из Николаева Владимир на псевдо Викинг. С 25 февраля он с собратьями служит в одной из бригад территориальной обороны. Мужчина рассказал о своих буднях на войне корреспондентам Суспільного.

Почему украинцы победят? У нас нет другого выхода

До полномасштабного вторжения России Владимир работал спасателем в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Однако на второй же день большой войны понял, что принесет больше пользы на боевом посту.

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В первую неделю он вместе со 100 терробороновцами охранял правительственный квартал. У каждого был автомат, выданный государством, а еще коктейли Молотова на случай появления русских танков.

В то время мужчина больше волновался не за себя, а за семью. Он настоял, чтобы жена с сыном уехали в более безопасный регион Украины. Ведь не хотел, чтобы самые дорогие люди видели ужасы войны.

И вот с тех пор пехотинец и боевой медик постоянно находится в полевых условиях.

Семь дней в неделю мы находимся на своем боевом дежурстве. Текущие задачи выполняем по наблюдению. Централизованно выезжаем на какие-то учения, стрельбы, — делится Владимир.

И это несмотря на то, что раньше мужчина никогда не проходил службу. По его словам, защищать Украину — это обязанность гражданина.

— Почему украинцы победят? У нас нет другого выхода. Это наша земля, наша страна. Здесь живут наши семьи, здесь нам нужно будет воспитывать своих детей, — добавляет Владимир.