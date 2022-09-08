До сих пор тяжело вспоминать и проходить мимо дома — российская ракета забрала жизнь всей семьи

В ночь на 1 июля Россия нанесла удар по Одесской области, враг обстрелял жилые дома и базы отдыха в Сергеевке. Погибли 22 человека. Люди потеряли своих родных, близких, погибли целые семьи.

Как живут люди после этой ужасной трагедии? Некоторые из них до сих пор не могут пройти мимо дома, кто-то не может спать по ночам, а кто-то все еще страдает и скучает.

Истории людей подготовила платформа памяти Мемориал, рассказывающая об убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для Украинской правды.

Семья, которую уважали

Среди погибших в ту ночь была семья Чолак: 68-летний Владимир, 64-летняя Татьяна и их 35-летний сын Михаил. Вражеская ракета застала их врасплох, когда они просто спали в своих кроватях.

Директор лицея в Сергеевке Галина Архипенко вспоминает семью Чолак как хорошую и положительную, их уважали. Отец семьи 28 лет преподавал в школе, был учителем физкультуры. По словам Галины, мужчину любили как ученики, так и коллеги.

Кроме того, Владимир был наставником, помогал молодому учителю физкультуры Владимиру Гриневичу.

— Владимир — это наставник и патриот. Он вел военно-патриотическую игру Джура.

Всегда искал нестандартные подходы и методики преподавания своего предмета, — говорит Гриневич.

После полномасштабного вторжения Владимир Чолак стал волонтером. Он помогал переселенцам, готовил еду для военных и собирал деньги на армию.

Родная сестра Татьяны Валентина рассказывает: супруги были созданы друг для друга. Женщина вспоминает о сестре только хорошее, говорит: она всегда была заботлива и нежная.

Татьяна работала в местной гильдии заведений отдыха. Впоследствии стала заведующей производством в детском санатории — руководила поварами. По словам сестры, Татьяна очень вкусно готовила, а коронным блюдом были вертуты.

У супругов было двое детей — старшая дочь Ольга и младший сын Михаил. Сын погиб вместе с родителями.

Он работал в конструкторском бюро в Одессе. Очень любил свой дом и приезжал к родителям в Сергеевку, как только была возможность.

Семья Чолак очень любила собираться по праздникам. Галина Архипенко вспоминает, что Татьяна всегда готовила вкусные блюда, от которых ломились столы, а у Владимира было хорошее чувство юмора и голос. Всегда пел и украшал вечер.

Ночь обстрела

Большинство жителей Сергеевки эвакуировались, однако были те, кто не желал покидать дом. 1 июля российские военные снова обстреляли населенный пункт.

Галина Архипенко в ту ночь находилась в школе и слышала взрывы.

— Подошла к окну, сирена перестала звучать, сделала несколько шагов и услышала мощный взрыв. От ударной волны я упала. Потом встала и побежала в бомбоубежище. Через несколько минут, когда уже спускалась, раздался второй взрыв, — рассказала Галина.

Валентина говорит, что ее дом затрясся от ракетных ударов.

— Кто-то сказал, что прилетело в 23-й дом. Там жили родные. Сразу побежала туда. На бегу звонила сестре. Она была вне зоны досягаемости, — вспоминает сестра Татьяны.

Она добежала до дома сестры и начала расспрашивать родных, однако соседки сказали, что те не отзываются. Валентина зашла в квартиру и увидела Владимира, а Татьяну смогли найти в семь утра.

Старшая дочь Ольга Шеремет уехала в Германию, она вспоминает, что уговаривала родителей ехать с ней, но те отказывались. А ее брат должен был приехать к родителям на день позже.

Рана от потери родителей и брата никогда не заживет. У меня больше нет к кому приехать. Не будет больше маминых вкусностей. Не будет больше душевных разговоров с братом Михаилом, — со слезами говорит Ольга.

Валентина признается: у нее каждый день болит сердце, она не знает, как встретиться с племянницей лицом к лицу.

Галина Архипенко рассказывает, что испытывает страх — боится собраться всем коллективом в учительской и осознать, что Владимира и еще девяти ее коллег больше с ними нет.

По мнению директора, одним из вариантов памяти погибших мирных жителей Сергеевки должно стать продолжение их дел и инициатив.

— Владимир Чолак собрал волейбольную команду из учителей из лицея. Потом их тренировал. Надо продолжить его дело, а также другие добрые инициативы нашего учителя, который был патриотом и так сильно мечтал о победе Украины в этой войне, — говорит Галина Архипенко.

Каждый хочет спасти родных любой ценой. Ранее мы рассказывали историю пятилетнего мальчика, спасшего своего папу.

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