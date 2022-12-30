Украина борется за всю Европу — мы не должны этого забывать: история шотландского добровольца, отдавшего сердце войне

Он никогда не думал, что увидит войну своими глазами. Его дом и семья находятся в безопасности, на них не летят российские ракеты. Но вся безопасность Европы упирается в слово “пока” — пока стоит Украина.

Украина борется за всю Европу — мы не должны этого забывать.

Шотландец Адам Эннис с позывным Braveheart (в переводе с англ. “Храброе сердце”, — ред.) понял этот принцип довольно быстро, поэтому с первых дней полномасштабного вторжения России решил уйти на фронт. Пока его родители находились в отпуске, уехал в Яворов, где проводили тренировки международного легиона.

Как прошло десять дней учений, вместе с собратьями поехал оборонять Киев.

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Только сейчас делится, насколько были удивлены его родители, когда он не встретил их в аэропорту, а прислал вместо себя друга. Сам позже позвонил по телефону и сказал, что теперь он на войне.

Мы волнуемся, но он сделал это по правильным причинам. Он сделал это не для славы, он не глуп. Он порядочный человек, и когда приехал туда, сказал, что не жалеет, — говорит отец Адама.

Повидаться с родными Адаму удалось уже на Рождество, когда он получил выходной. Как делится мужчина, праздник сейчас не ощущается, поскольку он все равно мыслями с товарищами, которые находятся в окопах.

Поэтому на следующий день после празднований Адам вернулся к собратьям, с которыми он уже успел увидеть неоднократно настоящий ад войны.

Больше всего мужчину тревожит, как страдают от обстрелов и зверств вражеской армии мирные жители.

Это для меня тяжелее всего в этой войне — я был свидетелем того, что эти животные поступали с невинными людьми с первого дня.

Однако остается место и для более приятного — восхищение силой украинцев, которые, несмотря на все сложности, не теряют боевого духа. Сам мужчина тоже не собирается никуда ехать, пока не наступит победа.

Я не планирую в ближайшее время возвращаться домой. Мое сердце отдано этой войне.

Однако Адам напоминает, что миру необходимо помнить, какой ценой борется свобода и как много достойных воинов положили свою жизнь за независимость. Поэтому каждому следует найти в себе силы и сделать все возможное, чтобы приблизить победу Украины.

Его жизнь можно было бы назвать размеренной и относительно спокойной. В 2015 году Станислав Чечко вступил в ряды французских легионеров, в которые из всех желающих попадало не более 10%. Смог дослужиться до звания офицера, но все изменилось 24 февраля. Читай историю легионера Станислава Чечко.

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