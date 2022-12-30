Розповіді

Україна бореться за всю Європу — ми не маємо цього забувати: історія шотландського добровольця, який віддав серце війні

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 11:00
Адам Енніс
Фото: Instagram

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