Ежемесячно празднуют день, когда он выжил: история супругов, которые прошли испытание войной

Случается, что мужчины забывают о важных датах для их любимых. Но для Екатерины и Романа Портных 17 февраля навсегда останется в памяти, ведь это для мужчины второй день рождения.

Семь месяцев мы отмечаем этот день. 17 числа каждого месяца мы празднуем его второй день рождения. Потому что он действительно переродился, выжил, — говорит Екатерина.

Супруги вместе 11 лет воспитывают сына Тарасика. Когда началась полномасштабная война, Екатерина вместе с сыном уехали на Волынь, а Роман в рядах Сил терробороны остался защищать родное Гуляйполе. А через год поступил в 53 отдельную механизированную бригаду и воевал на Донецком направлении.

Уже через месяц службы получил ранение. Что именно с ним произошло, защитник не помнит, только пересказывает слова собратьев.

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Вытаскивал ребят из блиндажа, потом произошел взрыв, меня присыпало, я стонал. Когда меня присыпало, мне попал обломок в голову, — рассказывает Роман.

За жизнь Романа боролись врачи в Краматорске, а затем в Днепре. Вражеский снаряд разбил ему череп.

Екатерина поняла, с любимым что-то случилось, потому что никакого сообщения от него не было уже четвертый день подряд. Пока не увидела в соцсети фото неопознанного раненого и узнала в нем Романа.

Так два месяца защитник пролежал в коме, а Екатерина все это время была рядом, и ни на миг не позволяла опустить руки. И это сработало. Мужчина наконец открыл глаза и узнал свою любимую. Говорит, не представляет, как бы справился, если бы не она.

В центре Незламні с Романом работали нейрохирурги и реабилитологи. Сейчас он может говорить, держать предметы и с помощью жены учится ходить заново. Дважды в день занимается с физическим и эрготерапевтом, чтобы восстановить функции мозга и память. Специалисты говорят, его основная мотивация — это его родные.

Впереди Романа ждет нейрохирургическая операция, чтобы закрыть костный дефект на голове титановой пластиной. А дальше еще не менее полугода реабилитации. Но Роман уверен, что все пройдет успешно, ведь рядом его любимая жена и сын.

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