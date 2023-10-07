То, что называют любовью с первого взгляда! История супругов-спасателей из Запорожья о знакомстве и работе

Большинство людей находят свою любовь на работе или во время учебы в высшем учебном заведении. Там мы можем найти людей с общими взглядами на жизнь, ценностями и интересами.

Иногда происходит то, что мы называем любовью с первого взгляда. Так произошло у Анны и Вадима. Они супруги-спасатели, познакомились во время учебы, а сейчас работают в Запорожье. Историю своей любви они рассказали для Суспільного.

“Она будет моей женой”

Анна и Вадим Попсуи уже четыре года работают вместе в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. А познакомились они восемь лет назад, когда учились в Черкасском институте пожарной безопасности.

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Вадим вспоминает, как увидел Анну в 2015 году в институте за несколько дней до присяги. Тогда спросил сержанта:

— Видишь там девушка смуглая стоит?

— Да, вижу.

— Будет моей женой, — рассказывает Вадим Попсуй.

Анна отмечает, что они понравились друг другу практически с первого взгляда.

Просто мы друг к другу притянулись и все, — говорит она.

После окончания учебы в Черкассах, пара переехала в Запорожье, где поженилась и родила сына.

Работа спасателями в Запорожье

Сейчас в Запорожье Анна работает инспектором отдела пожарной безопасности, в частности работает с детьми. В обязанности Вадима входит спасать жизнь людей во время пожаров и вражеских обстрелов. Он подчеркивает, что именно в этой профессии нашел себя, хотя иногда бывает сложно.

— Мысли только одни: правильно, быстро, квалифицированно оказать помощь.

Сложно с пострадавшими работать, потому что в шоке они по-разному себя ведут. Сложно возвращаться в подразделение, пережив эти эмоции, — делится мужчина.

Вадим рассказывает, что мысль о том, что его ждут дома, помогает пережить стресс на работе. Жена делится, что волнуется за любимого каждый раз во время его смены.

— С началом полномасштабной войны мои переживания усилились. Бывает, ты спишь и слышишь взрыв, первое, что я делаю, сразу пишу или звоню своему мужу спросить, как он.

Супруги делятся, что до сих пор смотрят друг на друга влюбленными глазами, несмотря на общий быт и работу.

Украинские спасатели ежедневно спасают жизнь людей, они, безусловно, являются героями. Многие украинцы хотят присоединиться к рядам ГСЧС. Ранее мы рассказывали, что нужно, чтобы стать работником ГСЧС.

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