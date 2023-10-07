Рассказы

То, что называют любовью с первого взгляда! История супругов-спасателей из Запорожья о знакомстве и работе

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 октября 2023, 20:00
Анна та Вадим Попсуї: історія кохання рятувальників із Запоріжжя
Фото: Суспільне

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