Могу себе сказать — я спасаю людей. Сложности и преимущества профессии пожарного в Украине

Работники ГСЧС трудятся круглосуточно, чтобы спасать и помогать украинцам, которые оказались в беде. Важность и необходимость их профессии каждому подсветила полномасштабная война. Сегодня мы расскажем, как стать работником ГСЧС и что для этого нужно.

Профессия пожарного — как стать работником ГСЧС и что нужно

Программа Утро в Большом городе пообщалась со спасателем ГСЧС, который рассказал обо всех тонкостях и особенностях своей работы. Читай подробнее.

Сергей Гневик — спасатель ГСЧС, заместитель начальника 21 ГПРЧ, майор службы гражданской защиты. Он поделился, что самое тяжелое в профессии пожарного.

Сейчас также смотрят

Сергей рассказывает, что самым тяжелым в своей профессии считает видеть страдания других людей. С начала полномасштабной войны у спасателей работы значительно увеличилось. Группы разминирования были и до войны, но на деоккупированных территориях много взрывоопасных предметов, которыми занимаются ГСЧС.

Работы очень много. В связи с обстрелами постоянно первыми выезжают работники ГСЧС, — рассказывает Сергей.

Люди интересуются, случается ли так, что спасатель не успевает одеться и берут ли его на выезд. Сергей Гневик говорит, что на сборы дается до минуты, за это время успевают все. Снаряжение спасателя такое — пожарная боевая одежда, сапоги, ремень, карабин, аппарат на сжатом воздухе, каска.

Вес всего снаряжения примерно до 20 кг. Больше всего в работе Сергея раздражает, когда люди приходят на место пожара, чтобы наблюдать за ликвидацией и давать советы спасателям.

Боевая одежда пожарного сделана из материала, защищающего от огня. Для тушения бензина или нефти используют другие специальные костюмы. Спасатели должны быть физически подготовленными.

Обучиться на пожарного в Украине можно в трех профильных учебных заведениях. После окончания вуза можно получить офицерское звание. Но стать пожарным можно и без обучения в университете, нужно только пройти критерии отбора.

Страшно то, что ты не понимаешь, что будет через минуту или секунду. Но в этой профессии мне нравится, что я могу сказать себе — я спасаю людей, — рассказывает Сергей.

Чтобы избежать пожаров, спасатель советует на ночь выключать все электроприборы. Ведь их только становится больше, и увеличивается нагрузка на сеть. Это одна из самых частых причин пожаров.

Раньше мы рассказывали об украинских разработках, которые меняют мир.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.