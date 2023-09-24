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Тысячи долларов! Сколько зарабатывают строители в Украине и какие направления наиболее востребованы

Анастасия Грубрина, редактор сайта 24 сентября 2023, 11:00

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Тысячи долларов! Сколько зарабатывают строители в Украине и какие направления наиболее востребованы
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