Тысячи долларов! Сколько зарабатывают строители в Украине и какие направления наиболее востребованы

За время полномасштабной войны спрос на услуги строителей снизился, хотя казалось, должно было быть наоборот. Если ты планируешь менять профессию, в материале рассказываем, сколько зарабатывают строители в Украине, а также секреты такой работы.

Сколько зарабатывают строители: секреты профессии и оплата

Андрей Лесник — профессиональный строитель, а также блогер с аудиторией в 270 тыс. подписчиков. Мужчина волонтерит, за время полномасштабной войны собрал на 23 автомобиля для ВСУ. Стаж строителем — более 15 лет. Детальнее о профессии строителя он рассказал программе Утро в Большом Городе.

Мужчина рассказал, сколько может зарабатывать хороший строитель в месяц и правда ли, что все мастера по ремонту воруют материалы. Андрей говорит, что в профессии ему нравится все: от материалов до поездок на объекты и выполненных результатов.

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С началом полномасштабного вторжения объем работ упал достаточно мощно. Но мой блог — это инструмент, который я строил с 2016 года, благодаря этому есть постоянный поток клиентов, — рассказывает Андрей Лесник.

Андрей говорит, умелый плиточник может заработать в Украине на однокомнатной квартире $2 тыс. Средняя цена за ремонт однокомнатной квартиры с дизайном обходится украинцам в $1 тыс. за м². 30% цены здесь за работу строителей. 70% — цена материалов, техники.

Распространенная проблема заключается в том, что мастера воруют материалы, с этим Андрей согласился. Такой случай происходил в его команде, но теперь людей выбирают более тщательно.

Распознать строителей-мошенников можно по простым и заученным фразам. Они ничего не объясняют и отвечают на вопросы клиентов очень абстрактно.

Для ремонта квартиры привлекаются следующие профильные мастера: штукатур, электрик, сантехник, маляр и плиточник. Это основные рабочие, а есть еще подрядчики.

Большинство новостроек сегодня имеют плохую звукоизоляцию. Это не та часть ремонта, на которой можно сэкономить. Ведь потом придется каждый день общаться с соседями через тонкие стены. Мастер говорит, чем выше потолок в квартире — тем лучше звукоизоляция.

Мастерам-новичкам Андрей советует добросовестно учиться и не брать высокую оплату в начале карьеры. Работать всегда нужно по договору.

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