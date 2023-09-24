Тисячі доларів! Скільки заробляють будівельники в Україні та які напрями найзатребуваніші

За час повномасштабної війни попит на послуги будівельників знизився, хоча здавалося, мало б бути навпаки. Якщо ти плануєш змінювати професію, у матеріалі розповідаємо, скільки заробляють будівельники в Україні, а також про секрети такої роботи.

Скільки заробляють будівельники: секрети професії та оплата

Андрій Леснік — професійний будівельник, а також блогер з аудиторією у 270 тис. підписників. Чоловік волонтерить, за час повномасштабної війни зібрав на 23 автівки для ЗСУ. Стаж будівельником — понад 15 років. Детальніше про професію будівельника він розповів програмі Ранок у Великому Місті.

Чоловік розповів, скільки може заробляти хороший будівельник на місяць, та чи правда, що всі майстри з ремонту крадуть матеріали. Андрій каже, у професії йому подобається все: від матеріалів до поїздок на об’єкти та виконані результати.

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З початком повномасштабного вторгнення обсяг робіт упав досить потужно. Але мій блог — це інструмент, який я будував з 2016 року, завдяки цьому є постійний потік клієнтів, — розповідає Андрій Леснік.

Андрій каже, умілий плиткар може заробити в Україні на однокімнатній квартирі $2 тис. Середня ціна за ремонт однокімнатної квартири з дизайном обходиться українцям у $1 тис. за м². 30% ціни тут за роботу будівельників. 70% — ціна матеріалів, техніки.

Поширеною проблемою є те, що майстри крадуть матеріали, з цим Андрій погодився. Такий випадок траплявся у його команді, але тепер людей вибирають ретельніше.

Розпізнати будівельників-шахраїв можна за простими та завченими фразами. Вони нічого не пояснюють та відповідають на питання клієнтів дуже абстрактно.

Для ремонту квартири залучаються такі профільні майстри: штукатур, електрик, сантехнік, маляр та плиткар. Це основні робітники, а є ще підрядники.

Більшість новобудов сьогодні мають погану звукоізоляцію. Це не та частина ремонту, на якій можна економити. Адже потім доведеться щодня спілкуватися з сусідами через тонкі стіни. Майстер каже, чим вища стеля у квартирі — тим краща звукоізоляція.

Майстрам-новачкам Андрій радить сумлінно навчатися та не брати високу оплату на початку кар’єри. Працювати завжди потрібно за договором.

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