Можу собі сказати — я рятую людей. Складнощі та переваги професії пожежника в Україні

Працівники ДСНС працюють цілодобово, аби рятувати та допомагати українцям, які опинилися в біді. Важливість та потрібність їхньої професії для кожного підсвітила повномасштабна війна. Сьогодні ми розповімо, як стати працівником ДСНС та що для цього потрібно.

Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно

Програма Ранок у Великому місті поспілкувалася з рятувальником ДСНС, який розповів про всі тонкощі та особливості своєї роботи. Читай детальніше.

Сергій Гневик — рятувальник ДСНС, заступник начальника 21 ДПРЧ, майор служби цивільного захисту. Він поділився, що є найважчим у професії пожежника.

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Сергій розповідає, найважчим у своїй професії вважає бачити страждання інших людей. З початку повномасштабної війни у рятувальників роботи суттєво побільшало. Групи розмінування були і до війни, але на деокупованих територіях багато вибухонебезпечних предметів, якими займаються ДСНС.

Роботи дуже багато. У зв’язку з обстрілами, постійно першими виїжджають працівники ДСНС, — розповідає Сергій.

Люди цікавляться, чи трапляється так, що рятувальник не встигає одягнутися і чи беруть його на виїзд. Сергій Гневик каже, на збори дається до хвилини, за цей час встигають усі. Спорядження рятувальника таке — пожежний бойовий одяг, чоботи, ремінь, карабін, апарат на стиснутому повітрі, каска.

Вага всього спорядження приблизно до 20 кг. Понад усе у роботі Сергія дратує те, коли люди приходять на місце пожежі, аби спостерігати за ліквідацією та давати поради рятувальникам.

Бойовий одяг пожежного зроблений з матеріалу, який захищає від вогню. На пожежі бензину чи нафти використовують інші спеціальні костюми. Рятувальники мають бути фізично підготовленими.

Навчитися на пожежника в Україні можна у трьох профільних навчальних закладах. Після закінчення ВНЗ можна отримати офіцерське звання. Але стати пожежником можна і без навчання в університеті, потрібно лише пройти критерії відбору.

Страшно те, що ти не розумієш, що буде за хвилину чи секунду. Але в цій професії мені подобається, що я можу сказати собі — я рятую людей, — розповідає Сергій.

Аби уникати пожеж, рятувальник радить на ніч вимикати усі електроприлади. Адже їх тільки більшає, і збільшується навантаження на мережу. Це одна з найчастіших причин пожеж.

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