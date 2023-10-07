Те, що називають коханням з першого погляду! Історія подружжя рятувальників із Запоріжжя про знайомство та роботу

Більшість людей знаходить своє кохання на роботі чи під час навчання у вищому навчальному закладі. Там ми можемо знайти людей зі спільними поглядами на життя, цінностями та інтересами.

Інколи стається те, що ми називаємо коханням з першого погляду. Так сталося в Анни та Вадима. Вони подружжя рятувальників, познайомилися під час навчання, а зараз працюють у Запоріжжі. Історію свого кохання вони розповіли для Суспільного.

“Вона буде моєю дружиною”

Анна та Вадим Попсуї вже чотири роки працюють разом у Державній службі з надзвичайних ситуацій. А познайомилися вони вісім років тому, коли навчалися в Черкаському інституті пожежної безпеки.

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Вадим згадує, як побачив Анну у 2015 році в інституті за кілька днів до складання присяги. Тоді запитав у сержанта:

— Бачиш там дівчина смугла стоїть?

— Так, бачу.

— Буде моєю дружиною,— розповідає Вадим Попсуй.

Анна наголошує, що вони сподобалися одне одному практично з першого погляду.

Просто ми одне до одного притягнулися і все, — говорить вона.

Після закінчення навчання у Черкасах, пара переїхала до Запоріжжя, де одружилася та народила сина.

Робота рятувальниками у Запоріжжі

Зараз у Запоріжжі Анна працює інспекторкою відділу пожежної безпеки, зокрема, працює з дітьми. До обов’язків Вадима входить рятувати життя людей під час пожеж та ворожих обстрілів. Він наголошує, що саме у цій професії знайшов себе, хоча часом буває складно.

— Думки лише одні: правильно, швидко, кваліфіковано надати допомогу.

Складно з потерпілими працювати, тому що в стані шоку вони по-різному себе ведуть. Складно повертатися в підрозділ, переживши ці емоції, — ділиться чоловік.

Вадим розповідає, що думка про те, що на нього чекають вдома, допомагає пережити стрес на роботі. Дружина ділиться, що хвилюється за коханого щоразу під час його зміни.

— З початком повномасштабної війни мої переживання посилилися. Буває, ти спиш і чуєш вибух, перше, що я роблю, одразу пишу або телефоную своєму чоловіку запитати, як він.

Подружжя ділиться, що досі дивляться одне на одного закоханими очима, попри спільний побут та роботу.

Українські рятувальники щодня рятують життя людей, вони безперечно є героями. Багато українців хочуть доєднатися до лав ДСНС. Раніше ми розповідали, що треба, щоб стати працівником ДСНС.

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