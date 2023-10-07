Розповіді

Те, що називають коханням з першого погляду! Історія подружжя рятувальників із Запоріжжя про знайомство та роботу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Жовтня 2023, 20:00
Анна та Вадим Попсуї: історія кохання рятувальників із Запоріжжя
Фото: Суспільне

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Те, що називають коханням з першого погляду! Історія подружжя рятувальників із Запоріжжя про знайомство та роботу
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