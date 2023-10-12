Щомісяця святкують день, коли він вижив: історія подружжя, яке пройшло випробування війною

Трапляється, що чоловіки забувають про важливі дати для їхніх коханих. Та для Катерини та Романа Портних 17 лютого назавжди лишиться в пам’яті, адже це для чоловіка другий день народження.

Сім місяців ми святкуємо цей день. 17 числа кожного місяця ми святкуємо його другий день народження. Бо він дійсно переродився, вижив, — говорить Катерина.

Подружжя разом 11 років, виховують сина Тарасика. Коли почалась повномасштабна війна, Катерина разом із сином поїхали на Волинь, а Роман у лавах Сил тероборони залишився боронити рідне Гуляйполе. А за рік вступив до 53 окремої механізованої бригади і воював на Донецькому напрямку.

Вже за місяць служби отримав поранення. Що саме з ним сталося, захисник не пам’ятає, лише переповідає слова побратимів.

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Витягував хлопців з бліндажа, потім стався вибух, мене присипало, я стогнав. Коли мене присипало, мені влучив уламок в голову, — розповідає Роман.

За життя Романа боролися лікарі в Краматорську, а потім у Дніпрі. Ворожий снаряд розтрощив йому череп.

Катерина на той момент вже зрозуміла, з коханим щось трапилось, бо жодного повідомлення від нього не було вже четвертий день поспіль. Аж доки не побачила в соцмережі фото неопізнаного пораненого і впізнала в ньому Романа.

Так два місяці захисник пролежав у комі, а Катерина весь цей час була поряд, і ні на мить не дозволяла собі опустити руки. І це таки спрацювало. Чоловік нарешті розплющив очі та впізнав свою кохану. Каже, не уявляє, як би впорався, якби не вона.

У центрі Незламні з Романом працювали нейрохірурги та реабілітологи. Зараз він може говорити, тримати предмети та з допомогою дружини вчиться заново ходити. Двічі на день займається з фізичним терапевтом та ерготерапевтом, аби відновити функції мозку та пам’ять. Фахівці кажуть, його основна мотивація — це його рідні.

Попереду Романа чекає нейрохірургічна операція, аби закрити кістковий дефект на голові титановою пластиною. А далі ще щонайменше пів року реабілітації. Та Роман певен, все пройде успішно, адже поруч його кохана дружина та син.

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