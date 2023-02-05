“Я не буду выпускницей своего лицея!” История учеников из Житомира, чье учебное заведение уничтожила вражеская ракета

С первого дня полномасштабного вторжения россияне уничтожили тысячи зданий в Украине, разрушили целые города. От российских ракетных ударов пострадали сотни школ, детских садов и институтов. Только в Житомирской области повреждено 80 учебных заведений.

В самом Житомире российская ракета прямым попаданием разрушила 25 лицей. Его ученики рассказали для Стаса Козлюка из УП.Життя о начале полномасштабной войны и их учебном заведении.

Более 1000 учеников учились в 25 лицее, сейчас их распределили в другие учебные заведения: ученики младшей школы — в Центре профтехобразования Житомира, средние и старшие — в помещении 33 школы.

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Однако обучение проходит в смешанном формате. Кто-то посещает школу, кто-то учится онлайн. В основном обучение на дому выбирают из-за безопасности и занятий с репетиторами. Хотя во время воздушных тревог уроки отменяют как онлайн, так и офлайн.

Начало полномасштабной войны для учеников

На рассвете 24 февраля дома проснулась восьмиклассница Мария. Она слышала, как на первом этаже говорили родители, а потом папа вышел на улицу. Ее никто не будил, поэтому она решила, что до 7 утра еще есть время поспать. Но в этот момент ей позвонила подруга и попросила проверить Telegram. В переписке девушки рассказывали, что слышали взрывы, а в небе видели самолеты — началась полномасштабная война.

Мария спустилась к родителям. Мать собирала вещи и сказала девушке тоже это сделать. Однако у семьи не было родственников на Западе или за границей, поэтому решили остаться в Житомире. Вечером смотрели новости и видели, как россияне бомбят украинские города.

В тот момент она думала: “А нас есть кому защищать? Как долго еще будет существовать Украина?”.

Подруга Марии — София учится в 11 классе. 23 февраля она поздно легла спать, потому что делала домашнее задание по химии. Но сон продлился недолго. Она услышала взрывы и пошла в комнату родителей. Мать ее успокаивала и говорила, что это просто учения на полигоне.

Когда утром София собиралась в лицей, мама зашла и рассказала, что взрывы — это не учения. Показала видео из Киева и сказала, что началось полномасштабное вторжение России.

Тогда девушка с отцом поехали покупать продукты в магазин, весь день провели в очередях. Вечером выехали за город, ведь было страшно оставаться дома. Ночевали в машине. Одиннадцатиклассница постоянно читала и проверяла новости.

Десятиклассница Анна чувствовала неладное еще 23 февраля. Она не делала домашнее задание и не собирала рюкзак. Вечером написала друзьям, что их любит. Она слушала заявления мировых политиков, что скоро может начаться российское наступление. Легла спать, а утром началась полномасштабная война. Анна ждала, пока ей позвонит подруга, чей отец военный. И та позвонила в 5:08. Все подтвердилось, и через минуту взлетели самолеты.

— Я живу около аэродрома. Через минуту после звонка услышала, как взлетают самолеты. Прибежала в комнату родителей, трясло, не могла стоять. Мама пыталась меня успокоить, говорила, что это все приснилось, — вспоминает Анна.

До утра она лежала и говорила с родителями, а потом кровать подпрыгнула от взрыва. Так началось полномасштабное вторжение для лицеистов.

Разрушение 25 лицея в Житомире

Ученицы лицея — София, Мария и Анна — рассказали о том дне, когда в их учебное заведение попала российская ракета. Они провели экскурсию и показали развалины. Еще несколько школьников тоже согласились рассказать об этом событии.

Оккупанты попали в лицей 4 марта. Тогда в здании было пять человек, к счастью, все выжили. Половина лицея физически уничтожена, другая — сильно повреждена. Учащихся перевели на дистанционное обучение. Так они закончили учебный год. Когда обучение снова началось в сентябре, у школьников не было своего помещения, поэтому их распределили.

Одиннадцатиклассник Богдан рассказывает о дне обстрела лицея. Он живет в пяти минутах от здания, поэтому видел последствия удара. В тот день после сигнала воздушной тревоги он взял рюкзак, чтобы пойти в укрытие, но услышал взрыв.

— Пошел глянуть в окно: все в дыму, в воздухе летает много бумаги. Не мог понять, что произошло. Зашел в городские группы в сети и увидел, что в школу что-то попало. Понял, что бумага — это тетради, журналы, книги, — делится парень.

Десятиклассница Дарья рассказывает, что об уничтожении лицея ей сказала мама. Девушка спала утром, а она зашла и сказала: “Доброе утро, твоей школы нет”.

— Сначала не поверила. А потом увидела фото.

Прилетело в ту часть здания, где все наши документы были. И ты думаешь: “Ну вот, 9 лет прошли бесполезно”, — делится Дарья.

Экскурсия по руинам лицея

София и Мария показывают уничтоженный лицей. Они говорят, что читали много новостей о его восстановлении, но со временем верят в это все меньше.

— Я знаю, что не выйду выпускницей из своей школы. Да, я выпускница 25 лицея, но выпуск будет где-нибудь в другом месте. Это грустно. Может, мои младшие братья… — говорит Софья.

В половине лицея выбиты окна, сквозь них можно увидеть остатки кабинетов. А другая половина здания напоминает мусор из кирпича, бетона и арматуры. Где-то посреди этого можно разглядеть тетради.

— Ракета прилетела в самые крутые кабинеты. Химия, физика, биология, — говорят девушки. Завалило также актовый зал на первом этаже и кабинет директора возле него.

Столовая тоже уничтожена. Девушки вспоминают, как каждую перемену собирались здесь поболтать с подругами. Здесь остались столы и скамейки, а потолок после взрыва разошёлся по швам, на стыках бетонных перекрытий выросли длинные белые сосульки.

Ученицы лицея рассказывают, как знакомые из Крыма присылали фото разбитого лицея в Житомире и говорили, что это склад боеприпасов в Мариуполе. Вот так работает российская пропаганда.

Восстановление лицея

В восстановлении учебных заведений в Украине принимает участие финская гуманитарная организация Finn Church Aid. Сейчас она совместно с фондом savED имеет проект в Житомире по восстановлению 25 лицея. Это восстановление лицея можно рассматривать как пробный проект по восстановлению школ в послевоенной стране.

По словам соучредительницы фонда savED, эксминистра образования и науки Анны Новосад, самое главное в этом восстановлении — не просто вложить средства, но и восстановиться содержательно.

12 января 2023 года городские власти подписали меморандум с международным благотворительным фондом savED и Малой академией наук Украины о создании концепции и стратегии лицея. На месте руин хотят создать принципиально новое учебное заведение с новой учебной программой.

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Все фото: Александр Гулич / УП.Життя