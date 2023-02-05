Рассказы

“Я не буду выпускницей своего лицея!” История учеников из Житомира, чье учебное заведение уничтожила вражеская ракета

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 февраля 2023, 20:00
Історія учні 25 ліцею в Житомирі: про початок війни та руйнування школи
Фото: Украинская Правда. Жизнь

Больше новостей
В Україну змогли повернути 16 незаконно вивезених дітей
Еще 16 маленьких украинцев дома! Как Украина смогла вернуть детей из России и оккупированных территорий
Як українці відкрили традиційний ресторан у Лондоні
Молекулярный борщ покоряет Лондон! Как украинцы открыли аутентичный ресторан в Британии
Новини Антонівки - як живе місто під постійним вогнем росіян
Опасный репортаж: как пригород Херсона живет на расстоянии снайперской пули от россиян
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

В Україну змогли повернути 16 незаконно вивезених дітей
Еще 16 маленьких украинцев дома! Как Украина смогла вернуть детей из России и оккупированных территорий
Новини Антонівки - як живе місто під постійним вогнем росіян
Опасный репортаж: как пригород Херсона живет на расстоянии снайперской пули от россиян
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Наталія Гуменюк розповіла про плани російських окупантів
Россия свела до минимума ракетоносители в Черном море. Объясняем, почему так

Видео
0:05:08
В Україну змогли повернути 16 незаконно вивезених дітей

Еще 16 маленьких украинцев дома! Как Украина смогла вернуть детей из России и оккупированных территорий
0:03:50
Як українці відкрили традиційний ресторан у Лондоні
Молекулярный борщ покоряет Лондон! Как украинцы открыли аутентичный ресторан в Британии
0:04:12
Новини Антонівки - як живе місто під постійним вогнем росіян
Опасный репортаж: как пригород Херсона живет на расстоянии снайперской пули от россиян
0:06:20
Наталія Гуменюк розповіла про плани російських окупантів
Россия свела до минимума ракетоносители в Черном море. Объясняем, почему так
0:03:46
Жоель Гарріо-Майлям в Україні - як пройшов візит президентки ПА НАТО
Украине нужно оружие, включая самолеты! Впечатления президента ПА НАТО от Бородянки
0:02:32
Хірурги провели операцію з пересадження нерва військовому
Освободил Херсон, обнял родных и только потом попросил помощи! Как хирурги смогли спасти руку военному
0:07:15
Де роздають повістки в Україні: законність і що робити далі
Где и как раздают повестки в Украине — законность процесса и что делать дальше
0:02:37
Вибухи в Харкові: подробиці атаки на Харків 5 лютого
Прямое попадание в жилой дом! Россияне атаковали Харьков ракетами С-300
0:03:05
Бахмут сьогодні: останні новини з міста 5 лютого
Они как плесень — пытаются разрастаться! Военные о боях за Бахмут: последние новости из города
Карта бойових дій в Україні 05.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Історія фермера з Миколаївщини
Читать дальше
Несмотря на личные трагедии и потери, продолжает работать: история фермера из Николаевской области, который сеял поля под звуки взрывов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь