Рассказы

Если бы знала о будущем, слез было бы меньше! История семьи, воспитывающей дочь с синдромом Дауна

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 марта 2023, 11:00
Історія Валентини та Анатолія Ткачуків про виховання дитини з синдромом Дауна

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