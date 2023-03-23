Если бы знала о будущем, слез было бы меньше! История семьи, воспитывающей дочь с синдромом Дауна

Все родители хотят, чтобы их малыши были здоровыми и знали в этом мире только добро. Но иногда после рождения ребенка родители узнают о заболевании малышей, которое переворачивает все с ног на голову, наступает отчаяние, начинаются слезы.

Так Валентина и Анатолий Ткачуки узнали, что у их второй дочери синдром Дауна. Они рассказали Суспільному об особенностях воспитания дочери и своей мечте.

В Луцкой территориальной общине воспитывают 60 детей с синдромом Дауна. Они посещают общественную организацию Даун-синдром, сообщила руководитель центра Елена Мельник.

Сейчас также смотрят

Если бы могла заглянуть в будущее, слез было бы меньше

Валентина Ткачук говорит, что после услышанного диагноза были грустные мысли, женщина плакала. Однако уверяет, что это было зря, ведь маленькая Софийка принесла в жизнь семьи много радости.

— Если бы могла хотя бы на миг заглянуть в будущее и увидеть сегодняшний день, то слез было бы гораздо меньше. Вопреки всем стереотипам, эти дети, их ломают своей добротой, нежностью, любовью к жизни, — рассказывает женщина. Говорит, что в жизни присутствуют постоянные объятия, улыбка и слова “Я тебя люблю”.

Посещение детского сада

Родители решили сделать все возможное для развития ребенка, когда Софийке исполнился год. Тогда они решили, что отдадут дочь на обучение в обычный детсад. Заведующая согласилась принять Софийку, хотя в заведении не было подобного опыта раньше.

— За год мы совместными усилиями сделали, чтобы Софийка чувствовала себя комфортно. Она понимает нас, мы понимаем ее, окружение тоже, — говорит Валентина.

Сейчас Софийка учится на инклюзивной форме обучения в Луцком учебно-реабилитационном центре. Умеет писать и считать, делится папа девочки Анатолий. Он рассказывает об особенностях обучения в центре:

Детей в классе меньше, преподавателей и воспитателей больше и результат образования сразу заметен, ребенок пробует читать, писать, элементарные математические действия выполнять, — рассказывает мужчина.

У Софийки есть старшая сестра Ангелина, ей 11 лет. Она поддерживает свою сестренку и охотно занимается с ней. Говорит, что это не сложно. Она рассказывает, что среди любимых игрушек Софии — детский врачебный набор.

Сейчас семья мечтает научить Софийку читать, чтобы она узнавала мир через книги. Семья прилагает все усилия, чтобы обеспечить развитие ребенка. А в общественной организации этому помогают.

Родители делают все для безопасности своих детей. Ранее мы рассказывали историю многодетной семьи, выехавшей в Польшу. Мать с десятью детьми эвакуировались под звуки взрывов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Суспільне Луцьк