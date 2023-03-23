Розповіді

Якби знала про майбутнє, сліз було б менше! Історія родини, яка виховує донечку з синдромом Дауна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Березня 2023, 11:00
Історія Валентини та Анатолія Ткачуків про виховання дитини з синдромом Дауна

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