Побеждать мы начали с рассвета 24 февраля! История защитника Бахмута с позывным Скил

С опытом или без, с начала войны или через год — добровольцы продолжают пополнять ряды военных. Все они стремятся очистить нашу землю от врага.

Таким есть и доброволец Сергей по кличке Скил. В мирной жизни он был обычным учителем, а уже 2 февраля 2023 стал военным третей отдельной штурмовой добровольческой бригады, защищающей Бахмутское направление.

О выборе бригады, ценностях и принципах, службе и стремлении военного читай в материале.

Непростой учитель: боевой опыт Скила

Война для мужчины — знакомое место, ведь боевую дорогу он начал еще в 2016 году. Начинал карьеру с разведчика-дальномера и прошел все ступени, дослужившись до командира отделения артиллерийского подразделения отдельной бригады морской пехоты.

Война — время, когда ты знаешь, кто перед тобой: кто враг, а кто — друг. Именно война проявила характер каждого, сформировав коллектив, который и сейчас остается друзьями.

Новая бригада, новая должность, новый позывной

В основу бригады, в которой теперь служит Скил, положены принципы и традиции азовцев. Это и стало для Сергея определяющим выбором дальнейшего места службы.

Распределение должностей соответствует духу азовских традиций, где вначале себя следует зарекомендовать.

Так, слабо подготовленный офицер может занимать сержантскую должность, а подготовленный и мотивированный солдат — офицерскую, конечно, с последующим ростом.

Поэтому благодаря своему опыту и навыкам военный исполняет обязанности командира отделения управления одного из артиллерийских подразделений.

Но интересна не только история выбора места службы, но и история выбора позывного. Сергей делится, что позывной Скил выбрал потому, что пытался использовать любую возможность, которую дает служба.

Ведь Скил в переводе с английского — это умение, способность надлежаще выполнять определенные действия, используя имеющийся опыт.

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На небе тоже несут службу: отношения с собратьями

Служба в элитном подразделении, берет цвет морской волны и боевые успехи не лишили Скила скромности, искренности и откровенности. Человечность военного проявляется и в его отношении к собратьям.

Я воевал и сражаюсь за то, чтобы смерть героев — моих собратьев — не была напрасной. Я хочу, чтобы помнили каждого. Ведь пока мы помним тех ребят, которые погибли, до тех пор они живут с нами.

— Даже на небе они помогают живым. Было очень много странных историй, когда невидимая сила помогала выходить из сверхсложных ситуаций, поэтому на небе они так же несут свою службу, — говорит Скил.

Но живые, как отметил Скил, в первую очередь должны думать о живых и помогать им. Сейчас мужчина поддерживает своих боевых собратьев, но даже те, кто не служит, может помогать.

Он убежден, что каждому нужно качественно выполнять свою работу, внося свой вклад в общую победу.

Когда я еще служил в Ровенском ОМТЦКСП, мы вышли на волонтеров, которые доставали все необходимое, и все передавали на передовую, помогая тем, кто воюет.

Победа близко?

Скол, как и миллионы других украинцев, не может не думать о победе. Мужчина считает, что побеждать мы начали еще с рассвета 24 февраля, когда более 200 его земляков добровольцев пришли в ТЦК (военкомат), чтобы идти защищать свою страну.

— Победа будет! Однако будет сложно! Будет долго! Но будет! И мы все отстроим. Да, нам будет тяжело, но мы — трудолюбивая нация, и наш девиз: не мешайте, и мы сами все сделаем! — говорит Скил.

Многих военных на пути к победе не останавливают ни ранения, ни изнуряющие условия. Читай увлекательную историю самого молодого Героя Украины, которого собратья уже дважды откапывали из-под земли.

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