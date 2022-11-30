Рассказы

Не “солнышко” и не “малая”: история командира взвода с позывным Лиса

Виктория Мельник, редактор сайта 30 ноября 2022, 20:00
Анастасия Лиса
Фото: Instagram

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