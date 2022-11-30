Не “солнышко” и не “малая”: история командира взвода с позывным Лиса

Война перевернула жизнь каждого из нас с ног на голову. Те, кто в мирное время искали экстрим с парашютами, теперь превратили свою жизнь в сплошные опасные ситуации. Наша следующая история — об одной из таких женщин.

До 24 февраля у Анны была вполне мирная профессия. Летом занималась парашютным спортом — на ее счету 47 прыжков. Ранее она окончила военную академию, и сейчас девушка делает все, чтобы приблизить украинскую победу.

Теперь она командир взвода с позывным Лиса и обеспечивает эффективное выполнение задач на передовой. Детали сейчас не разглашает: после победы, говорит, узнаем.

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Почему пошла воевать

Потому что кто, если не я — подумалось в шесть утра. В обед уже обзванивала комиссариаты и спрашивала, нужны ли люди. Нужны.

С Анной пошел и ее отец, потому что видел, что дочь не переубедить.

Самым трудным для себя на фронте считает то, что ее часто недооценивают.

— Называют “Анюта”, “солнышко”, “малая”. Раньше я молчала, а теперь не стесняюсь исправлять людей и просить, чтобы так ко мне не обращались.

А еще говорит, что не хватает обеспечения, без которого очень тяжело качественно выполнять свою работу.

Херсон

Лиса была одной из тех, кто первыми вошли в Херсон. Девушка вспоминает, как тогда сердце защемило от реакции местных жителей.

Наши флаги подняли, люди целуются, обнимаются. Ко мне подошла какая-то женщина и крепко обняла — и я не выдержала, расплакалась.

Вместе с тем Анна напоминает: все это очень большой ценой достигалось. Когда ехали в Херсон, по дороге не было ни единого уцелевшего дома. А в поселках гражданских осталось по несколько человек, потому что остальных россияне убили пытками или снарядами.

— Освобождение Херсона произошло ценой здоровья каждого, кто в этом участвовал. Ценой жизни идущих впереди пехотинцев. Когда тепло было, то еще более-менее, а сейчас еще и холод и болезни добавляются ко всем проблемам, — говорит она.

Существует проблема с гигиеной, потому что теплой воды катастрофически не хватает. На помощь приходят влажные салфетки, сухой шампунь и бутылки с водой.

Девушка ждет победы, чтобы наконец-то собраться семьей и отпраздновать это. Сама же говорит, что еще не планирует будущую жизнь, потому что она до войны и она сейчас — это два разных человека. Потому что это не легко: уйти из привычной мирной жизни в ад военных реалий.

Об этом тоже хорошо знает генерал кулинарных шедевров с позывным Малой: о войне глазами кулинара читай в материале.

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