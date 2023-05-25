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Защищено: Остались без ничего, кроме надежды! Как люди Великой Дымерки восстанавливают жизнь и кто дарит им веру в будущее
Владислав Круглов
, журналист Факты ICTV, военный корреспондент
25 мая 2023, 17:30
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Теги:
война в Украине
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Жизненные истории
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