Это чрезвычайный вызов! Ольга Чумак о том, как Кока-Кола помогает продуктами деоккупированным регионам

К всесторонней помощи Украине присоединились не только мировые лидеры и известные личности. Всемирно известная компания Кока-Кола в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины гуманитарно помогает украинским общинам, которые больше всего страдают от войны.

Так, уже 70 тыс. семей в 16 регионах Украины получили продуктовые наборы от компании Кока-Кола при поддержке Общества Красного Креста. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительное время находившихся под оккупацией.

В Украину их доставили при поддержке итальянского Красного Креста. Такие пакеты весят около 18 кг, а общего количества продуктов хватает одному человеку на месяц потребления.

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Больше о самой инициативе и о том, кто получает такую помощь, рассказала руководительница направления коммуникаций и устойчивого развития компании Кока-Кола Украина Ольга Чумак.

Продуктовые наборы от Кока-Кола: что это за инициатива?

Еще с начала войны компания Кока-Кола как социально ответственный бизнес решила, что будет переживать эту страшную историю вместе с нами и помогать Украине по трем основным направлениям:

восстановление инфраструктуры;

помощь местным общинам, страдающим от войны, в том числе и продуктовыми наборами;

помощь работникам компании.

В целом на эти направления с февраля 2022 года компания выделила €18 млн. Сумма закупки продуктовых наборов и напитков компании для гуманитарной поддержки общин, которые наиболее в этом нуждаются, достигла €4 млн 700 тыс.

Мы понимаем, что во время войны есть огромная гуманитарная катастрофа и кризис. Люди с прифронтовых, оккупированных или деоккупированных территорий не имеют нормальных условий, прежде всего и для питания.

Поэтому было принято решение доставить в Украину 70 тыс. продуктовых наборов.

Локально распространять продуктовые наборы помог многолетний партнер Кока-Кола — Общество Красного Креста Украины.

Кто и как может получить набор?

Мы тесно сотрудничаем с Обществом Красного Креста Украины, которое, в свою очередь, работает с местными администрациями в общинах. Поэтому помощь происходит адресно.

Есть списки сел, территориальных общин, куда поступает наша помощь. Одна из таких поставок, например, была в Херсонскую область, которая недавно была деоккупирована.

Гуманитарный груз отправился в разные регионы Украины. Среди первых поддержку получили жители поселка Киселевка, где особенно пострадала община, и жители Черниговской области из села Ягодное, где люди провели почти месяц в оккупации.

Смотреть в глаза людям, которые пришли за помощью, — чрезвычайно тяжелый вызов. Однако радует осознание, что у тебя есть возможность помочь.

Из чего состоят наборы?

В нашем случае гуманитарная помощь предусматривает большую коробку весом 18 кг, в которой есть разные виды продуктов длительного хранения: крупы, мука, масло и т.д.

Дополнительно к набору добавляются напитки нашей компании, чтобы люди могли утолить жажду и хоть что-то напоминало им о радостях мирной жизни.

Такая коробка почти неподъемная, поэтому для того, чтобы доставить наборы домой, люди использовали подручные методы: тачки, велосипеды и т.д.

Несмотря на маленькие трудности с транспортировкой, такого набора одному человеку хватает на полноценный месяц питания.

Вікна-новини СТБ и Факти ICTV в спецпроекте Допомагаємо і перемагаємо рассказывают о ходе гуманитарной миссии компании Кока-Кола в Украине и делятся историями волонтеров, которые помогают украинцам, а также людей, переживших оккупацию и нуждающихся в гуманитарной помощи.

Читай также историю жителей села Ягодное, которые провели месяц оккупации в подвале. То, что рассказывают местные жители, не укладывается в голове!