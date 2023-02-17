Це надзвичайний виклик! Ольга Чумак про те, як Кока-Кола допомагає продуктами деокупованим регіонам

До всебічної допомоги Україні долучилися не лише світові лідери та відомі особистості. Всесвітньо відома компанія Кока-Кола у співпраці з Товариством Червоного Хреста України гуманітарно допомагає українським громадам, що найбільше потерпають від війни.
Відтак уже 70 тис. сімей у 16 регіонах України отримали продуктові набори від компанії Кока-Кола за підтримки Товариства Червоного Хреста. Найбільше продовольчих наборів були спрямовані у Харківську і Миколаївську області, що постійно страждають від ворожих обстрілів і бомбардувань, а також мешканцям населених пунктів Херсонської та Чернігівської областей, які тривалий час перебували під окупацією.
В Україну їх доставили за підтримки італійського Червоного Хреста. Такі пакунки важать близько 18 кг, а загальної кількості продуктів вистачає одній людині на місяць споживання.
Більше про саму ініціативу і про те, хто отримує таку допомогу, розповіла керівниця напряму комунікацій та сталого розвитку компанії Кока-Кола Україна Ольга Чумак.
Ще від початку війни компанія Кока-Кола як соціально відповідальний бізнес вирішила, що переживатиме цю страшну історію разом з нами та допомагатиме Україні за трьома основними напрямами:
Загалом на ці напрями з лютого 2022 року компанія виділила €18 млн. Сума закупівлі продуктових наборів та напоїв компанії для гуманітарної підтримки громад, які найбільше цього потребують, сягнула €4 млн 700 тис.
Ми розуміємо, що під час війни є величезна гуманітарна катастрофа та криза. Люди з прифронтових, окупованих чи деокупованих територій не мають нормальних умов, передусім і для харчування.
Тому було ухвалене рішення — доставити в Україну 70 тис. продуктових наборів.
Локально розповсюджувати продуктові набори допоміг багаторічний партнер Кока-Кола — Товариство Червоного Хреста України.
Ми тісно співпрацюємо з Товариством Червоного Хреста України, яке, своєю чергою, працює з місцевими адміністраціями у громадах. Тому допомога відбувається адресно.
Є списки сіл, територіальних громад, куди надходить наша допомога. Одна з таких поставок, наприклад, була на Херсонщину, яку нещодавно було деокуповано.
Фото: Деокупована Херсонщина/ГУ НП у Херсонській області
Гуманітарний вантаж вирушив до різних регіонів України. Серед перших отримали підтримку жителі селища Киселівка, де особливо постраждала громада, та мешканці Чернігівщини із села Ягідне, в якому люди провели майже місяць в окупації.
Дивитися в очі людям, які прийшли за допомогою, — надзвичайно важкий виклик. Однак тішить усвідомлення, що ти маєш змогу допомогти.
У нашому випадку гуманітарна допомога передбачає велику коробку вагою 18 кг, в якій є різні види продуктів тривалого зберігання: крупи, борошно, олія тощо.
Додатково до набору додаються напої нашої компанії, щоб люди могли втамувати спрагу, і бодай щось їм нагадувало про приємності мирного життя.
Така коробка майже непідйомна, тому, щоб доставити набори додому, люди використовували підручні методи: тачки, велосипеди тощо.
Попри маленькі труднощі з транспортуванням, такого набору одній людині вистачає на повноцінний місяць харчування.
Вікна-новини СТБ та Факти ICTV у спецпроекті Допомагаємо і перемагаємо розповідають про перебіг гуманітарної місії компанії Кока-Кола в Україні та діляться історіями волонтерів, які допомагають українцям, а також людей, які пережили окупацію і потребують гуманітарної допомоги.
Читай також історію мешканців села Ягідне, які провели місяць окупації у підвалі. Те, що розповідають місцеві, не вкладається у голові!
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