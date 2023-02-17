Це надзвичайний виклик! Ольга Чумак про те, як Кока-Кола допомагає продуктами деокупованим регіонам

До всебічної допомоги Україні долучилися не лише світові лідери та відомі особистості. Всесвітньо відома компанія Кока-Кола у співпраці з Товариством Червоного Хреста України гуманітарно допомагає українським громадам, що найбільше потерпають від війни.

Відтак уже 70 тис. сімей у 16 регіонах України отримали продуктові набори від компанії Кока-Кола за підтримки Товариства Червоного Хреста. Найбільше продовольчих наборів були спрямовані у Харківську і Миколаївську області, що постійно страждають від ворожих обстрілів і бомбардувань, а також мешканцям населених пунктів Херсонської та Чернігівської областей, які тривалий час перебували під окупацією.

В Україну їх доставили за підтримки італійського Червоного Хреста. Такі пакунки важать близько 18 кг, а загальної кількості продуктів вистачає одній людині на місяць споживання.

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Більше про саму ініціативу і про те, хто отримує таку допомогу, розповіла керівниця напряму комунікацій та сталого розвитку компанії Кока-Кола Україна Ольга Чумак.

Продуктові набори від Кока-Кола: що це за ініціатива?

Ще від початку війни компанія Кока-Кола як соціально відповідальний бізнес вирішила, що переживатиме цю страшну історію разом з нами та допомагатиме Україні за трьома основними напрямами:

відновлення інфраструктури;

допомога місцевим громадам, які страждають від війни, зокрема й продуктовими наборами;

допомога працівникам компанії.

Загалом на ці напрями з лютого 2022 року компанія виділила €18 млн. Сума закупівлі продуктових наборів та напоїв компанії для гуманітарної підтримки громад, які найбільше цього потребують, сягнула €4 млн 700 тис.

Ми розуміємо, що під час війни є величезна гуманітарна катастрофа та криза. Люди з прифронтових, окупованих чи деокупованих територій не мають нормальних умов, передусім і для харчування.

Тому було ухвалене рішення — доставити в Україну 70 тис. продуктових наборів.

Локально розповсюджувати продуктові набори допоміг багаторічний партнер Кока-Кола — Товариство Червоного Хреста України.

Хто і як може отримати набори?

Ми тісно співпрацюємо з Товариством Червоного Хреста України, яке, своєю чергою, працює з місцевими адміністраціями у громадах. Тому допомога відбувається адресно.

Є списки сіл, територіальних громад, куди надходить наша допомога. Одна з таких поставок, наприклад, була на Херсонщину, яку нещодавно було деокуповано.

Гуманітарний вантаж вирушив до різних регіонів України. Серед перших отримали підтримку жителі селища Киселівка, де особливо постраждала громада, та мешканці Чернігівщини із села Ягідне, в якому люди провели майже місяць в окупації.

Дивитися в очі людям, які прийшли за допомогою, — надзвичайно важкий виклик. Однак тішить усвідомлення, що ти маєш змогу допомогти.

З чого складаються набори?

У нашому випадку гуманітарна допомога передбачає велику коробку вагою 18 кг, в якій є різні види продуктів тривалого зберігання: крупи, борошно, олія тощо.

Додатково до набору додаються напої нашої компанії, щоб люди могли втамувати спрагу, і бодай щось їм нагадувало про приємності мирного життя.

Така коробка майже непідйомна, тому, щоб доставити набори додому, люди використовували підручні методи: тачки, велосипеди тощо.

Попри маленькі труднощі з транспортуванням, такого набору одній людині вистачає на повноцінний місяць харчування.

Вікна-новини СТБ та Факти ICTV у спецпроекті Допомагаємо і перемагаємо розповідають про перебіг гуманітарної місії компанії Кока-Кола в Україні та діляться історіями волонтерів, які допомагають українцям, а також людей, які пережили окупацію і потребують гуманітарної допомоги.

Читай також історію мешканців села Ягідне, які провели місяць окупації у підвалі. Те, що розповідають місцеві, не вкладається у голові!