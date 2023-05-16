В Ирпене Киевской области появился еще один модульный городок для людей, которые во время войны потеряли дома. Временное жилье профинансировала Финляндия, после начала вторжения всячески поддерживающая Украину как оружием, так и в гуманитарных вопросах.

Дружественные к Украине финны подарили городу, 80% которого пострадало от российских обстрелов, модульный городок. Преимущество этих домов в том, что они более комфортны, чем те, которые устанавливали на деоккупированных территориях до этого.

Так что на территории бывшего детского лагеря в Ирпене теперь можно увидеть лоскуток Финляндии. В модульном городке 36 таких квартир, здесь будут жить многодетные, семьи военных и погибших героев, пенсионеры.

В городском совете пообещали на месте некоторых разрушенных домов построить новые. Но пока без своего жилья, семьи смогут жить в финском таунхаусе.

Лоскуток Финляндии в Ирпене: как в Киевской области появился новый модульный городок / 5 Фотографий

Дома такого качества первые в Украине. Это не такие боксы, как в других модульных городах. Это хоть и небольшие, но полноценные дома — на три квартиры. У каждой есть свой вход, санузел, кухня и вещи первой необходимости. Подведена вода, электроотопление, срок эксплуатации домов — 50 лет.

Финляндии они обошлись в пять миллионов евро, местные власти сделали благоустройство и будут платить за коммунальные.

— Мы начали этот проект в ноябре, в непростое время, когда Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе и энергосистему. Это сделало процесс строительства непростым, но я очень горд, что местные власти и наша строительная компания нашли решение, — говорит посол Финляндии в Украине Яакко Лехтовирт.

Модульные дома — это временный вариант, подчеркивают в Киевской ОВА. Задача на этот год — восстановить максимальное количество домов (многоэтажек и частных), чтобы люди смогли жить в собственных домах.

Сколько точно — не прогнозируют, ведь кроме государственных и областных средств, постоянно ищут международных доноров. На что уже запланированы деньги — это восстановление наиболее разрушенного района Ирпеня. Область профинансирует восстановление частного сектора.

— В общей сложности у нас будет 70 домов. Также будет строиться от международных организаций. По программе правительства начинается комплексное восстановление Бородянки и Мощуна, — добавляет глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Также уже с 22 мая в Украине начинает действовать закон о компенсациях за полностью разрушенное жилье — владельцы смогут получить либо сертификат на покупку квартиры, либо если частный дом — деньги на восстановление. Читай, что означает новый закон о компенсациях и кто может рассчитывать на выплаты.

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Фото: Наталия Кулик