В Ірпені на Київщині з’явилося ще одне модульне містечко для людей, які під час війни втратили домівки. Тимчасове житло профінансувала Фінляндія, яка після початку вторгнення всіляко підтримує Україну як зброєю, так в гуманітарних питаннях.

Дружні до України фіни подарували місту, 80% якого постраждало від російських обстрілів, модульне містечко. Перевага цих будинків в тому, що вони комфортніші від тих, які встановлювали на деокупованих територіях до цього.

Тож на території колишнього дитячого табору в Ірпені тепер можна побачити клаптик Фінляндії. У модульному містечку 36 таких квартир, тут житимуть багатодітні, родини військових та загиблих героїв, пенсіонери.

У міській раді пообіцяли на місці деяких зруйнованих будинків побудувати нові. Та поки не матимуть свого житла, родини зможуть жити у фінському таунхаусі.

Клаптик Фінляндії в Ірпені: на Київщині з’явилося нове модульне містечко / 5 Фотографій

Будинки такої якості перші в Україні. Це не такі бокси, як в інших модульних містечках. Це хоч і невеликі, але повноцінні будинки — на три квартири. Кожна має свій вхід, санвузол, кухню та речі першої потреби. Підведена вода, електроопалення, термін експлуатації будинків 50 років.

Фінляндії вони обійшлися у п’ять мільйонів євро, місцева влада зробила благоустрій і платитиме за комунальні.

— Ми почали цей проект у листопаді, у непростий час, коли Росія атакувала цивільну інфраструктуру України, зокрема й енергосистему. Це зробило процес будівництва непростим, але я дуже гордий, що місцева влада і наша будівельна компанія знайшли рішення, — говорить посол Фінляндії в Україні Яакко Лехтовірта.

Модульні будинки — це тимчасовий варіант, наголошують в Київській облвійськадміністрації. Завдання на цей рік відновити максимальну кількість будинків — багатоповерхівок і приватних, щоб люди могли жити у власних оселях.

Скільки точно не прогнозують, адже крім державних та обласних коштів, постійно шукають міжнародних донорів. На що вже заплановані гроші — це відновлення найбільш зруйнованого району Ірпеня. Область профінансує відбудову приватного сектора.

— Загалом у нас буде 70 будинків. Також буде будівництво від міжнародних організацій.

За програмою уряду починається комплексна відбудова Бородянки та Мощуна, — додає голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Також вже з 22 травня в Україні починає діяти закон про компенсації за повністю зруйноване житло — власники зможуть отримати або сертифікат на купівлю квартири, або якщо приватний будинок — гроші на відбудову. Читай, що означає новий закон про компенсації та хто може розраховувати на виплати.

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Фото: Наталія Кулик