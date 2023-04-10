Відбудова після 9 місяців обстрілів! Херсонці збирають модульні містечка

У селі Посад-Покровське на Херсонщині почали встановлювати перші модульні будинки від шведських партнерів.

Після 9 місяців обстрілів окупантів тут не лишилося жодного вцілілого двору. Російські військові гатили по мирних мешканцях з авіації та всієї можливої зброї. Торік з села люди масово виїхали, та зараз вже починають повертатися.

Звичайно, боляче. Усе життя жив, нічого не залишилось. Хоч щось тимчасове, і на тому дякую. Живі-здорові — це найголовніше, — каже житель Посад-Покровського Анатолій.

Модульне житло тимчасове, але це підтримка для селян, яким взагалі нема де жити. Та у Посад-Покровському люди вже потроху беруться відбудовувати рідне село.

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