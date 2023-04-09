Люди

Воду бачили ще перед повномасштабною війною! Як живуть люди у прифронтовому селі Плавні

Андрій Почтєв 09 Квітня 2023, 21:00

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