Воду бачили ще перед повномасштабною війною! Як живуть люди у прифронтовому селі Плавні

Без води, електрики та за лічені кілометри від лінії фронту поневіряються кількадесят жителів селища Плавні на Запоріжжі.

Щоправда, попри господарчу скруту й бомби з неба, віднедавна люди тішаться доброю новиною: найближчим часом матимуть регулярне постачання питної води.

На заклик місцевих волонтерів відгукнулися закордонні доброчинці, що надали обладнання й труби для облаштування локального водогону.

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Прифронтове селище Плавні від початку російської навали без водопостачання. Води біля селища удосталь – Каховське водосховище. Та, рівень впав, тож, колодязі сухі.

Вода з тутешньої свердловини — технічна, а генератор там, мовляв, просто ненажерний. Тому й вирішили звернутись по допомогу до доброчинців.

Благодійники надали 450 метрів шланга та енергоощадне обладнання. Його до часу зберігає у своєму гаражі колишній слюсар пан Михайло. Тому зараз чоловік має клопіт змайструвати захисну ємність для обладнання, що занурюватимуть у водосховище.

Потужності системи, яку обіцяють запустити десь протягом двох тижнів, вистачить на кількадесят обійсть. Та більше тут, напевне, й не треба. Адже мешканців лишилось небагато — з 600 осіб тепер тут мешкає всього 69.

Та люди із нетерпінням чекають на питну воду, бо ж, кажуть, що без неї та електрики геть скрутно. Та й це можна було б якось пережити, якби росіяни щодня не поціляли по їхнім домівкам.

Лягаєш спати та думаєш — прокинешся, чи ні, — ділиться місцевий житель Іван.

Від російського терору щодня потерпають і мешканці Преображенки на Запоріжжі. Читай, як живуть люди в прифронтовому селищі в Запорізькій області.

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