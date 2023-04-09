Воду видели еще до полномасштабной войны! Как живут люди в прифронтовом селе Плавни

Без воды, электричества и в считанные километры от линии фронта скитаются несколько десятков жителей поселка Плавные на Запорожье.

Правда, несмотря на хозяйственные затруднения и бомбы с неба, с недавних пор люди радуются хорошей новости: в ближайшее время будут регулярные поставки питьевой воды.

На призыв местных волонтеров откликнулись зарубежные благотворители, предоставившие оборудование и трубы для устройства локального водопровода.

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Прифронтовый поселок Плавни с самого начала российского нашествия без водоснабжения. Воды возле поселка в изобилии — есть Каховское водохранилище. Но уровень воды упал, так что колодцы сухие.

Вода из здешней скважины — техническая, а генератор там просто прожорлив. Потому и решили обратиться за помощью к благотворителям.

Благотворители предоставили 450 метров шланга и энергосберегающее оборудование. Его до сих пор хранит в своем гараже бывший слесарь господин Михаил. Поэтому сейчас мужчина должен смастерить защитную емкость для погружаемого в водохранилище оборудования.

Мощности системы, которую обещают запустить где-то в течение двух недель, хватит на несколько домов. И больше здесь, наверное, и не надо. Ведь жителей осталось немного — из 600 человек теперь здесь проживает всего 69 человек.

Но люди с нетерпением ждут питьевой воды, потому что, говорят, что без нее и электричества очень трудно. Да и это можно было бы пережить, если бы россияне ежедневно не били по их домам.

Ложишься спать и думаешь — проснешься или нет, — делится местный житель Иван.

От российского террора каждый день страдают и жители Преображенки. Читай, как живут люди в прифронтовом поселке в Запорожской области.

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