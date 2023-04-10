Восстановление после 9 месяцев обстрелов! Херсонцы собирают модульные городки

В селе Посад-Покровское Херсонской области начали устанавливать первые модульные дома от шведских партнеров.

После 9 месяцев обстрелов оккупантов здесь не осталось ни одного уцелевшего двора. Российские военные били по мирным жителям из авиации и всего возможного оружия. В прошлом году из села люди массово уехали, но сейчас уже начинают возвращаться.

Конечно, больно. Всю жизнь жил, ничего не осталось. Хоть что-то временное то есть, спасибо и за это. Живы-здоровы – это самое главное, – рассказывает местный житель Анатолий.

Модульное жилье временное, но это поддержка для людей, которым вообще негде жить. Но в Посаде-Покровском местные уже понемногу берутся отстраивать родную деревню.

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