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Захищено: Залишились без нічого, окрім надії! Як люди Великої Димерки відновлюють життя та хто дарує їм віру у майбутнє
Владислав Круглов
, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент
25 Травня 2023, 17:30
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Теги:
війна в Україні
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Життєві історії
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