“Главное — не показывать, что боишься”: как курсирует эвакуационный поезд из Покровска

Война в Украине заставила многих украинцев искать убежище в более спокойных регионах страны. Для тех, кто не имеет возможности выехать самостоятельно из адских направлений, государство совместно с Укрзализныцей организовало эвакуационные поезда.

Одним из самых больших эвакуационных рейсов остается поезд Покровск – Днепр – Львов. Этот рейс каждый раз везет сотни историй войны, надежду от фронта к тылу. Как проходит эвакуация с опасных точек, рассказали проводники рейса изданию Лига.Life.

Навсегда запомнила панику людей

Проводница эвакуационного поезда, 55-летняя Людмила Шарий говорит, что на рейсе Покровск – Львов она уже пять месяцев. За это время она видела много, но навсегда запомнила панику и страх людей, которые садились в поезд.

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Когда она в начале марта вышла из отпуска, попала на первую эвакуацию людей с горячих точек страны. По воспоминаниям женщины, напуганные люди набивались по 160 и даже 180 человек в вагон, кричали и плакали от всего, что пришлось пережить.

Сейчас маршрут из Покровска — это всего два эвакуационных вагона, принадлежащих Днепровскому региону железной дороги.

— Мы выезжаем в Покровск из Днепра, прибываем туда, забираем людей и возвращаемся в Днепр. Один вагон цепляют к поезду на Львов, другой едет в Киев, — говорит Людмила.

Признается: раньше на Покровском вокзале они стояли три часа. Сейчас только один, хотя опасность не изменилась — прилететь может в любой момент. Но, несмотря на воздушную тревогу, железнодорожники выполняют свою работу.

Главное — не показывать, что боишься, потому что мы ответственны за эвакуированных. Они и так насмотрелись на войну, а если мы еще будем паниковать, то к хорошему это не доведет.

Процесс эвакуации всегда достаточно налажен: волонтеры подвозят гражданских на бусах. Эвакуируют также и военных с легкими ранениями или подвозят тех, кто должен ехать в командировку. Чаще всего, по словам Людмилы, эвакуации просят те, кто отказывался от нее до последнего.

— Тем, у кого нет родственников или близких на неоккупированной территории, дают убежище, помещают в приюты или санатории. Людей не везут в никуда.

Проводница вспоминает бабушку, которую их поезд вывозил из-под обстрелов. У женщины погибла дочь, которая вывозила ее к эвакуационному поезду, поэтому сотрудники железной дороги и волонтеры искали других родственников женщины.

Я тогда всю дорогу ехала с ней и слушала ее историю. Вообще без железной дороги своей жизни не представляю, свою работу люблю, — говорит Людмила.

Быть психологом для пассажиров

А вот 33-летний проводник того самого эвакуационного рейса Виталий Мельничук заключил: проводники эвакуационных поездов часто становятся и психологами для пассажиров. Ибо к каждому человеку должен найти свой подход.

Эвакуация застала его в Одессе. Там он впервые увидел, что такое человеческий страх. Затем ездил эвакуационными вагонами в Харьков, с марта работает в том же поезде на Покровск.

— За время, что я был на эвакуации, самым сложным был рейс, когда из Бахмута вывозили людей из психбольницы. В вагоне было 18 или 20 человек с ментальными отклонениями, здесь стояли крики жуткие, это было тяжело эмоционально. Мы их эвакуировали в Знаменку, Винницу и Хмельницкий.

Мужчина работает железнодорожником с 19 лет. Уйти с работы после начала полномасштабного вторжения он не планировал, готов работать вплоть до победы.

Сейчас говорит: за время войны он увидел тысячи разных людей. По его наблюдениям война изменила не всех.

Есть те, кто изменился, есть безразличные, а есть и потерявшие все, они не могут сдерживать эмоции. В такие моменты понимаешь, что нужно помочь человеку.

Вагон Виталия оборудован для маломобильных людей и тех, кто пользуется колесным креслом. Сейчас такой транспорт найти очень тяжело: раньше мы писали, в чем состоит сложность эвакуации людей с инвалидностью.

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