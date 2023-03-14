Рассказы

Ежедневно спасать из-под завалов и голыми руками разминировать FA-500! Адская работа спасателей в начале войны

Cергей Костеж, Журналист программы Факти-ICTV 14 марта 2023, 18:00
Як працювали рятувальники в Чернігові на початку повномасштабної війни

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