Ежедневно спасать из-под завалов и голыми руками разминировать FA-500! Адская работа спасателей в начале войны

В начале полномасштабной войны российские войска бомбили гражданские дома Чернигова. Страдали тысячи людей, сотни получили травмы несовместимые с жизнью. В таких условиях черниговские спасатели делали невозможное, работая без сна и отдыха. Не имея предыдущего опыта столь больших разрушений, им удавалось спасать жизни.

Бомбардировка дома на Черновола

Сейчас люди до сих пор приносят цветы в дом на улице Чернова в Чернигове. Год назад российский бомбардировщик уничтожил часть дома, погибли 47 человек. Тот день стал черным для города, по которому уже неделю проходила линия фронта полномасштабной войны. Чернигов оказался почти в полном окружении и простреливался насквозь. Позже оккупантов удалось вытеснить к границе, но те разрушения, которые они оставили в городе и близлежащих населенных пунктах, шокируют и пугают.

Оккупанты не могли взять Чернигов, поэтому разозлились и использовали уже привычную для себя тактику — бомбить гражданские объекты.

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В марте российские военные разбомбили две школы, стадион и несколько супермаркетов, а также жилые многоэтажки.

Глава ТСЖ пострадавшего дома Елена Юрикова говорит, что никогда не забудет момент взрыва. Все было в пыли и перемешано. Спасатели приехали очень быстро. Их отрядом тогда руководил Максим Жилко. Он вспоминает, что был в шоке.

— Картина очень страшная, все горит, нет половины дома, люди кричат, все в крови. Некоторые люди теряли конечности.

Мы вышли из авто, все замерли на несколько секунд: “Что делать?..” А потом взяли себя в руки и начали искать находившихся в доме людей, — рассказывает спасатель.

Несколько человек были заблокированы на верхних этажах, их пришлось сносить на руках, затем начали разбирать завалы. Максим рассказывает, что раньше работали с завалами, доставали людей, но не в таком количестве.

Чтобы спасти жильцов дома, приходилось ежеминутно придумывать нестандартные решения. Мужчина говорит, что самым сложным было не нарушить конструкции, чтобы снова не произошел обвал.

Первые дни растянулись в одно нескончаемое ужасное дежурство. Где брали силы, Максим объяснить не может, ведь ни часа не удавалось поспать. Впрочем, никто не жаловался, даже когда начались сложности с элементарным.

— Пенообразователь, который у нас был, мы использовали сразу. Не было воды для тушения, заправлялись из открытых источников, — говорит начальник пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС в Черниговской области Андрей Лобас.

Спасатели на это не обращали внимания и делали все, что от них зависит, ведь понимали, что за спинами у них мирный город, беззащитные люди и собственные семьи.

Лезли в ад

В части говорят, что Максим и его подразделение — настоящие рекордсмены. Им пришлось работать почти на всех объектах, куда попали российские бомбы, ракеты и снаряды. Спасатели продолжали работать под постоянными обстрелами.

Ребята лезли в такой ад… Все горит, есть угроза обвала, но они находились на местах до последней искорки, которая тлела, — вспоминает Елена Юрикова.

Житель Чернигова Николай вступил в терроборону, поэтому на момент попадания в дом был вне дома. После того как отогнали оккупантов от города, он лег на лечение в госпиталь. Его квартира полностью разрушена, нет ни стен, ни пола, ни потолка. У него ничего не осталось, даже документов. Однажды он пришел на руины и увидел спасателей. Сказал, что у него должны быть здесь документы, оставил номер, чтобы сообщили, если найдут. На следующий день ему позвонили по телефону спасатели, сказали приехать и забрать документы.

Максима Жилко наградили орденом За мужество за спасение из-под завалов более 20 человек, однако героем мужчина себя не считает.

Впечатляющая работа пиротехников

Когда 5 марта украинские военные сбили российский бомбардировщик над Черниговом, большие бомбы разлетелись по дворам города. Бомбардировщик летел на Киев с полным комплектом. На местах падения бомб FA-500 все могло взорваться, но черниговские пиротехники не растерялись.

Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Черниговской области Михаил Ильев приехал на место падения самолета одним из первых. Вспоминает: горела целая улица.

Авиабомба весом 500 кг залетела под порог одного из жилых домов. Она чудом не разорвалась. Еще одна бомба влетела в дом жителя Чернигова Максима. К моменту падения самолета он был у соседа. Увидел дырку в стене своего дома, вошел, а внутри — бомба. Она залетела не детонатором, а хвостом. Увиденное поразило пиротехников.

Тогда не прекращались артиллерийские обстрелы, разрыв одной бомбы мог разрушить весь частный сектор.

Пиротехники вручную на местах падения бомб обезвредили их. Но после этого бомбы нужно было вывезти, ведь вес одной — 500 кг. Жители не растерялись и придумали способ. Все эти истории поражают, будто кадры из фильмов, но это жизнь украинских спасателей.

Много зданий в Чернигове ждет демонтаж, ведь восстановить их невозможно. Поэтому сейчас у спасателей будет много гражданской работы, им придется разбирать все аварийные дома. Будет хватать работ и по разминированию населенных пунктов.

Ранее спасатель ГСЧС в своем интервью рассказал о работе героев без оружия во время войны.

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