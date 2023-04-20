Четкий график, отсутствие макияжа и дорогой транспорт: украинка о вызовах и преимуществах жизни в Манчестере

Полномасштабная война в Украине разбросала наших людей по всему миру. Все они теперь учатся жить с нового листа: ищут работу, заводят друзей, думают об обустройстве собственного жилья и учатся новому.
Виолетта Зеленская переехала из Киева в Манчестер после начала полномасштабного вторжения России. Девушка уже больше года живет с британской семьей, которая приняла ее, как родную дочь.
В сюжете Ранку у Великому місті девушка рассказала об изменении собственного кабинета в Украине на работу в супермаркете в Манчестере, а также поделилась наблюдениями за женщинами в чужой стране.
В последние годы перед войной Виолетта имела свой массажный кабинет, где и работала массажисткой. Вспоминает, что развивала социальные сети и имела много клиентов, которые на протяжении многих лет становились ее постоянными посетителями.
Из-за войны России против Украины в 2022 году девушка искала убежище за пределами родной страны. Перебралась в Великобританию, где украинцев принимали очень хорошо.
— Украинцев здесь принимают очень хорошо, потому что было многое показано о войне в нашей стране. Британцы знали, какая мы нация и какие люди, их новости постоянно говорят о ситуации в Украине, — рассказывает Виолетта.
Pexels
Так Виолетта попала в программу спонсорства: когда британская семья принимает к себе в дом беженца из Украины.
Уже год девушка живет в новой семье, как родная. Британцы предоставляют комнату тем, кому могут помочь, а за это получают небольшую плату от Великобритании.
Для них это даже не часть заработка. То есть они это действительно делают от чистого сердца, — объясняет украинка.
Для них это даже не часть заработка. То есть они это действительно делают от чистого сердца, — объясняет украинка.
Но сидеть на шее чужой страны и новой семьи девушка не планировала.
Несмотря на то, что в Киеве у Виолетты было собственное дело, здесь, в Манчестере, она искала любой заработок. Так устроилась помощницей в супермаркет.
— Трудно было перенастроиться на четкий график, по которому нужно работать. Я никогда не работала на кого-то, так что это был моральный барьер, — признается девушка.
Первая ее работа была связана с индустрией красоты: девушка должна была отбирать хорошо сохранившуюся просроченную косметику и сортировать на последующую продажу по полной цене.
Для нее подобная работа стала шоком. В конце концов, оказалось, что такую практику делают во всех развитых странах.
Все мы знаем эти аутентичные и красивые двухэтажные автобусы и трамваи, которые ездят по Великобритании. Виолетта говорит: транспорт действительно завораживает, но проезд по нему — очень дорогой.
— В пересчете на украинские деньги, за месяц я здесь трачу более 3000 гривен на транспорт, — делится украинка.
Виолетте очень импонирует менталитет британцев: они вежливые и добрые.
Несмотря на то, что я работаю на непрестижной работе, меня постоянно благодарят за то, что собираю корзины и тележки. Это очень приятно.
Несмотря на то, что я работаю на непрестижной работе, меня постоянно благодарят за то, что собираю корзины и тележки. Это очень приятно.
А еще Виолетте очень нравится то, как британки относятся к макияжу и красивой одежде: здесь нет культа красоты, так что если ты не хочешь — можешь не краситься, и никто не взглянет на тебя осудительно.
А как актриса из Запорожья переехала в Амстердам и чему научила ее жизнь за границей — мы писали в нашем другом материале.
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