Четкий график, отсутствие макияжа и дорогой транспорт: украинка о вызовах и преимуществах жизни в Манчестере

Полномасштабная война в Украине разбросала наших людей по всему миру. Все они теперь учатся жить с нового листа: ищут работу, заводят друзей, думают об обустройстве собственного жилья и учатся новому.

Виолетта Зеленская переехала из Киева в Манчестер после начала полномасштабного вторжения России. Девушка уже больше года живет с британской семьей, которая приняла ее, как родную дочь.

В сюжете Ранку у Великому місті девушка рассказала об изменении собственного кабинета в Украине на работу в супермаркете в Манчестере, а также поделилась наблюдениями за женщинами в чужой стране.

Украина и Великобритания: как изменилась жизнь

В последние годы перед войной Виолетта имела свой массажный кабинет, где и работала массажисткой. Вспоминает, что развивала социальные сети и имела много клиентов, которые на протяжении многих лет становились ее постоянными посетителями.

Из-за войны России против Украины в 2022 году девушка искала убежище за пределами родной страны. Перебралась в Великобританию, где украинцев принимали очень хорошо.

— Украинцев здесь принимают очень хорошо, потому что было многое показано о войне в нашей стране. Британцы знали, какая мы нация и какие люди, их новости постоянно говорят о ситуации в Украине, — рассказывает Виолетта.

Так Виолетта попала в программу спонсорства: когда британская семья принимает к себе в дом беженца из Украины.

Уже год девушка живет в новой семье, как родная. Британцы предоставляют комнату тем, кому могут помочь, а за это получают небольшую плату от Великобритании.

Для них это даже не часть заработка. То есть они это действительно делают от чистого сердца, — объясняет украинка.

Но сидеть на шее чужой страны и новой семьи девушка не планировала.

Как искала работу

Несмотря на то, что в Киеве у Виолетты было собственное дело, здесь, в Манчестере, она искала любой заработок. Так устроилась помощницей в супермаркет.

— Трудно было перенастроиться на четкий график, по которому нужно работать. Я никогда не работала на кого-то, так что это был моральный барьер, — признается девушка.

Первая ее работа была связана с индустрией красоты: девушка должна была отбирать хорошо сохранившуюся просроченную косметику и сортировать на последующую продажу по полной цене.

Для нее подобная работа стала шоком. В конце концов, оказалось, что такую практику делают во всех развитых странах.

Удобства Манчестера

Все мы знаем эти аутентичные и красивые двухэтажные автобусы и трамваи, которые ездят по Великобритании. Виолетта говорит: транспорт действительно завораживает, но проезд по нему — очень дорогой.

— В пересчете на украинские деньги, за месяц я здесь трачу более 3000 гривен на транспорт, — делится украинка.

Виолетте очень импонирует менталитет британцев: они вежливые и добрые.

Несмотря на то, что я работаю на непрестижной работе, меня постоянно благодарят за то, что собираю корзины и тележки. Это очень приятно.

А еще Виолетте очень нравится то, как британки относятся к макияжу и красивой одежде: здесь нет культа красоты, так что если ты не хочешь — можешь не краситься, и никто не взглянет на тебя осудительно.

А как актриса из Запорожья переехала в Амстердам и чему научила ее жизнь за границей — мы писали в нашем другом материале.

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