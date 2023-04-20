Розповіді

Чіткий графік, відсутність макіяжу та дорогий транспорт: українка про виклики та переваги життя в Манчестері

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Квітня 2023, 08:00
Манчестер
Фото: Pexels

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