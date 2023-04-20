Чіткий графік, відсутність макіяжу та дорогий транспорт: українка про виклики та переваги життя в Манчестері

Повномасштабна війна в Україні розкидала наших людей по всьому світу. Усі вони тепер вчаться жити з нового аркуша: шукають роботу, заводять друзів, думають про обладнання власного житла та навчаються нового.

Віолетта Зеленська переїхала із Києва до Манчестера після початку повномасштабного вторгнення Росії. Дівчина вже понад рік живе з британською сім’єю, яка прийняла її, як рідну доньку.

У сюжеті Ранку у Великому місті дівчина розповіла про зміну власного кабінету в Україні на роботу в супермаркеті у Манчестері, а також поділилася спостереженнями стосовно жінок у чужій країні.

Україна та Велика Британія: як змінилося життя

Останніми роками перед війною Віолетта мала власний масажний кабінет, де й працювала масажисткою. Пригадує, що розвивала соціальні мережі й мала багато клієнтів, які протягом років ставали її постійними відвідувачами.

Через війну Росії проти України у 2022 році, дівчина шукала прихистку за межами рідної країни. Перебралася до Великої Британії, де українців приймали дуже добре.

— Українців тут приймають дуже добре, бо було багато що показано про війну в нашій країні. Британці знали, яка ми нація та що за люди, їхні новини постійно говорять про ситуацію в Україні, — розповідає Віолетта.

Так Віолетта потрапила до програми спонсорства: коли британська сім’я приймає до себе в будинок біженця з України.

Уже рік дівчина живе в новій родині, неначе рідна. Британці надають кімнату тим, кому можуть допомогти, а за це отримують невеличку плату від Великої Британії.

Для них це навіть не частина заробітку. Тобто вони це справді роблять від чистого серця, — пояснює українка.

Та сидіти на шиї чужої країни та нової сім’ї дівчина не планувала.

Як шукала роботу

Попри те, що в Києві Віолетта мала власну справу, тут, у Манчестері, вона шукала будь-який заробіток. Так влаштувалася помічницею до супермаркету.

— Важко було переналаштуватися на чіткий графік, за яким треба працювати. Я ніколи не працювала на когось, тож це був моральний бар’єр, — зізнається дівчина.

Перша її робота була пов’язана з індустрією краси: дівчина мала відбирати протерміновану косметику, яка гарно збереглася, та сортувати на наступний продаж по повній ціні.

Для неї така робота стала шоком. Зрештою виявилося, що таку практику роблять у всіх розвинених країнах.

Зручності Манчестера

Усі ми знаємо ці автентичні та красиві двоповерхові автобуси й трамваї, які їздять Великою Британією. Віолетта каже: транспорт справді зачаровує, але проїзд ним — дуже дорогий.

— В перерахунку на українські гроші, за місяць я тут витрачаю понад 3000 гривень на транспорт, — ділиться українка.

Віолетті дуже імпонує менталітет британців: вони ввічливі та добрі.

Попри те, що я працюю на непрестижній роботі, мені постійно дякують за те, що я збираю кошики та візки. Це дуже приємно.

А ще Віолетті дуже подобається те, як британки ставляться до макіяжу та красивого одягу: тут немає культу краси, тож якщо ти не хочеш — можеш не фарбуватися, і ніхто не гляне на тебе осудливо.

А як акторка з Запоріжжя переїхала до Амстердаму та чого навчило її життя за кордоном — ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!