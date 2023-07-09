Из Днепра в Мантову: история украинки, которая смогла устроить свою жизнь в Италии

Жить в стране, где продолжаются боевые действия и прилетает во все уголки областей — такова реальность украинцев после 24 февраля 2022 года. Многие граждане покинули родную страну, чтобы находиться в безопасности. Героиня Ранку у Великому місті Валерия Журавлева — одна из таких.

Уже больше 20 лет живет и работает в Италии её мама. Сама Валерия с семьей очень часто приезжала к ней в гости, но мысли остались здесь навсегда никогда не возникало.

Однако судьба распорядилась иначе, и Валерия с дочерью уже больше года тоже живет в Италии. О своем опыте жизни в другой стране она рассказала Ранку у Великому місті.

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Жизнь в Италии

До войны Валерия проживала и работала в Днепре тестировщиком в компании мобильной связи. В итальянской провинции Мантова женщина пока не нашла работу.

Валерия говорит, что прибыла в Италию в начале февраля 2022 года, а обратно они с дочерью должны были возвращаться именно 24 февраля. Однако после новостей о начале полномасштабного вторжения, ехать в Украину она не рискнула.

Новая страна понравилась Валерии красивыми видами, открытыми и эмоциональными людьми, чистыми домами, вкусной едой и интересными традициями. Их новый дом расположен в аграрном секторе, и вокруг — сплошные поля.

— А ещё у итальянцев есть интересная традиция — они очень поздно женятся. Могут долго жить вместе, иметь общих детей, но не быть женатыми — здесь это нормальное явление, — рассказывает женщина.

Но когда свадьбу таки празднуют, молодожены расклеивают объявления о своем праздновании на столбах в маленьких городках.

Это делают для того, чтобы люди, имеющие претензии или выступающие против женитьбы, могли об этом заявить.

Но даже за границей украинки не забывают о традиционном украинском борще. Борщевой набор в Италии обойдется около €15, что в пересчете на украинские деньги составляет более 600 грн.

Как Италия принимает украинских беженцев

Несмотря на то, что Валерия с дочерью приехали в Италию ещё до начала полномасштабной войны, страна дала возможность получить временную защиту: женщина смогла оформить банковские счета, медицинское страхование и устроить ребенка в детский сад.

— Финансовая помощь предоставляется, но только тем, кто самостоятельно нашел жилье и всего на три месяца. Она составляет €300 на взрослого и €150 на ребенка.

Валерия признается, что Италия очень бюрократическая страна, а каждый документ здесь дается сложно. Сегодня украинка живет в собственной квартире и объясняет, что купить жилье здесь проще, чем арендовать его.

Наши украинцы теперь живут по всему миру! Как украинской беженке живется в Израиле, мы рассказывали раньше.

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