З Дніпра до Мантови: історія українки, яка змогла влаштувати своє життя в Італії

Жити у країні, де тривають бойові дії та “прилітає” у всі куточки областей — така реальність українців після 24 лютого 2022 року. Багато громадян покинули рідну країну, аби перебувати у безпеці. Героїня Ранку у Великому місті Валерія Журавльова — одна із таких.

Вже понад 20 років живе та працює в Італії її мама. Сама Валерія з родиною дуже часто приїжджала до неї в гості, але думки залишися тут назавжди — ніколи не виникало.

Однак доля розпорядилася інакше, і Валерія з донькою вже понад рік теж живе в Італії. Про свій досвід життя в іншій країні вона розповіла Ранку у Великому місті.

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До війни Валерія проживала та працювала у Дніпрі тестувальницею у компанії мобільного зв’язку. В італійській провінції Мантова жінка поки що не знайшла роботи.

Валерія каже, що прибула до Італії на початку лютого 2022 року, а назад вони з донькою мали повертатися саме 24 лютого. Однак після новин про початок повномасштабного вторгнення, їхати до України вона не ризикнула.

Нова країна захопила Валерію красивими краєвидами, відкритими та емоційними людьми, охайними будинками, смачною їжею та цікавими традиціями. Їхній новий дім розташований в аграрному секторі, тож навколо — суцільні поля.

— А ще в італійців є цікава традиція — вони дуже пізно одружуються. Можуть довго жити разом, мати спільних дітей, але не бути одруженими — тут це нормальне явище, — розповідає жінка.

Але коли весілля таки святкують, молодята розклеюють оголошення про своє святкування на стовпах у маленьких містечках.

Це роблять для того, щоб люди, які мають претензії або виступають проти одруження, могли про це заявити.

Але навіть за кордоном українки не забувають про традиційний український борщ. Борщовий набір в Італії обійдеться у близько €15, що в перерахунку на українські гроші дорівнює понад 600 грн.

Як Італія приймає українських біженців

Попри те, що Валерія з дочкою приїхали до Італії ще до початку повномасштабної війни, країна дала можливість отримати тимчасовий захист: жінка змогла оформити банківські рахунки, медичне страхування та влаштувати дитину у дитячий садок.

— Фінансова допомога надається, але тільки тим, хто самостійно знайшов житло та лише на три місяці. Вона складає €300 на дорослу людину та €150 на дитину.

Валерія зізнається, що Італія є дуже бюрократичною країною, а кожен документ тут дається складно. Сьогодні українка живе у власній квартирі та пояснює, що купити житло тут простіше, аніж орендувати його.

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