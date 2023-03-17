“Выхаживали так, как это делали лет 200 назад”: история самоотверженного врача из Чернигова

Они давали клятву Гиппократа и не бросили своих пациентов в самые опасные месяцы их жизни. Одну из таких врачей, которая выхаживала преждевременно рожденного дома ребенка и доставала необходимые лекарства под обстрелами, наградили отличием За оборону Украины. О Людмиле Падалко — рассказываем дальше.

Спасала своими силами всех, кто нуждался

Семейный врач-терапевт Людмила Падалко из Гончаровского, что в Черниговской области, стала героем и спасительницей для жителей этого и других сел.

4 марта в ее доме преждевременно родила роженица, которую не могли принять в больнице. Так на свет появился Богдан.

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— Он был маленький, мы даже не могли его взвесить. Килограмм семьсот граммов, где-то так весил. Потом желтуха началась. Справились, слава Богу, — говорит мама Наталья Ивацко.

Врач понимала, что малышу нужно в реанимацию, с целым списком лекарств. Но довезти ребенка в Киев у них не получилось бы, поэтому Людмила взялась выхаживать ребенка сама, дома.

Выхаживали так, как это делали лет 200 назад, — признается терапевт.

Через полтора месяца ребенка смогли доставить в Охматдет, потому что появилось затрудненное дыхание: у Богдана обнаружили недостаточность сердца. Прооперировали уже в Киеве.

Людмила вспоминает, что она и коллеги понимали, что может начаться полномасштабная война, поэтому заранее подготовили имущество амбулатории к эвакуации. 24 февраля всю больницу вывезли в Слабине. Врачи также эвакуировали жителей из опасного Гончаровского в Смолин.

При всей опасности никто из врачей не планировал выезжать.

Доставала лекарства из других областей

У Людмилы муж и сын были в Чернигове и возле города. Женщина пыталась помочь всем, кто в этом нуждался: сначала ее к пациентам подвозила ТРО, а потом она и сама, на стареньком автомобиле, ездила по селам.

Больше всего она переживала за лекарства. 25 февраля выписала рецепт на инсулин, хотя купить его уже было негде. Наконец, дочь одной из пациенток передала лекарства из Киева.

— Где он у меня взялся — телефон львовских волонтеров? Я их в глаза ни разу не видела! — признается женщина. — Они нам упаковали посылку с инсулином. Собрали данные у людей, какой они принимают, зашли в электронную базу во Львове, выписали инсулин, выслали нам.

Две недели, конечно, инсулин шел на Козелец, из Козельца — ребята ездили за хлебом — получили тот инсулин, — говорит Людмила.

5 марта местную амбулаторию россияне разбили ракетами. Людмила вспоминает, что тогда они с врачами как раз забирали раненых у моста.

— И мы, когда забирали раненых из-под разбитого моста, мы стояли под мостом и смотрели, что ракеты полетели. Поняли, что они к нам прилетели. Мы возвращаемся в наш городок, а они разбомбили всю нашу амбулаторию, все было разбомблено.

Людмила не считает себя героем, ведь она просто выполняла свою работу. Однако ее наградили за волонтерство и помощь людям во время активных боевых действий.

К сожалению, многие волонтеры и женщины-военные отдали собственную жизнь в борьбе за нашу. Читай историю погибших от российских обстрелов в нашем материале.

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