Розповіді

“Виходжували так, як це робили років 200 назад”: історія самовідданої лікарки з Чернігова

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Березня 2023, 22:00
Людмила Падалко
Фото: Суспільне

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