Рассказы

Молюсь за них постоянно: история матери-воспитательницы 22 детей, которая спасает их от войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 июля 2022, 12:00
Історія матері-виховательки 22 дітей рятує їх від війни та волонтерить
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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