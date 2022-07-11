Молюсь за них постоянно: история матери-воспитательницы 22 детей, которая спасает их от войны

Вывезти собственную семью из-под обстрелов — часто напоминает задачу для супергероя. Однако эвакуировать своих 22 детей – это уже почти миссия невыполнима.

И все же нет ничего невозможного для любящего материнского сердца. Ирина Сербина вместе с мужем еще в 2006 году решилась на непростой шаг и организовала дома детский дом семейного типа. Уже 12 детей выросли на ее глазах, еще десять медленно прокладывают свой путь в будущее.

Однако как спасти всех из-под обстрелов в родном Святогорске, было неизвестно. Женщина говорит, что будь у нее дом на колесах, то было бы, конечно, значительно проще.

Поэтому Ирине пришлось обращаться за помощью в благотворительный фонд Славянское сердце, где работает она сама. Благотворители нашли транспорт, который дал возможность семье уехать в Днепропетровскую область.

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Но сердце женщины все равно не может успокоиться, поскольку сильно мучает чувство вины. В родном городе она занималась пожилыми людьми, когда решилась на эвакуацию, то думала, как их забрать с собой, но не получилось.

Сначала думала, что будет иногда приезжать и продолжать им помогать, но населенный пункт попал под оккупацию, и путь туда теперь для нее закрыт.

Не дают покоя и находящиеся рядом дети – они пережили немалый стресс. Даже находясь в относительной безопасности, малыши теперь сильно пугаются любых громких звуков, напоминающих недавние события из прошлого.

Когда пролетел вертолет над головой, то малыши уже рефлекторно покидали все игрушки в песочнице и побежали прятаться в укрытие. Дети до сих пор боятся того, что могло случиться.

Особо запомнился Ирине тот момент, когда она четко решила, что нужно вывозить детей. Тогда ее семья была на улице возле дома, когда прилетели обломки прямо во двор.

Перед этим не было ни звука от полета снаряда или взрыва. Были видны только последствия в виде пожара.

Однако семья пытается жить дальше. Дети помогают родителям в хозяйстве – готовят еду, убирают за собой и даже учат маленьких читать.

Но это не всегда помогает – матери 22 детей все равно непросто. Ирина переживает за старших. Ее дочь только недавно родила, и матери приходилось принимать у нее роды.

Девушка теперь вместе с мужем и детьми снова под обстрелами, а женщина себя корит, что не может к ним доехать, чтобы забрать.

Два сына тоже добавляют переживаний. Ребята отправились защищать свою страну на передовую. Один из них сейчас под Николаевом в самом аду, а другой – в Харькове служит в Нацгвардии.

Мои дети защищают Украину, они верят в победу. А я смотрю, как захватывают наши города, так мне очень жаль моих детей. Я молюсь о них постоянно, чтобы “пронесло”.

Однако некоторым украинским женщинам приходится защищать не только своих детей, но всю Украину. Читай историю Ласточки, которая оберегает жизнь в Донецкой области.

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